Fructul banal, ideal pentru dietă și digestie. Bilic: Sigur nu-l apreciați la adevărata valoare!

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Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui fruct pe care îl consideră ideal pentru dietă și o digestie sănătoasă.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre importanța consumului de fructe și a explicat că para este un fruct sănătos, sărac în calorii, ușor de digerat și potrivit inclusiv pentru copii, fiind foarte util pentru mamele care vor să-și înțarce copiii.

„Știu că e sezonul cireșelor, dar fiți atenți că îngrașă tare! Eu vreau să vă recomand un fruct banal pe care sigur nu-l apreciați la adevărata valoare. Para.

Para este fructul regilor. La curtea regelui Soare se mâncau în fiecare zi pere. Poate și pe motiv că regele nu mai avea dinți și nu putea să muște dintr-un măr.

Și apropo de mușcat, para este fructul ideal când vreți să înțărcați un copil. Dați-i să molfăie o bucățică de pară și nu o să mai plângă după țâță”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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„Para ne satisface nevoia de zahăr cu puține calorii”

Mihaela Bilic susține că para este un fruct cu puține calorii, potrivit pentru persoanele cu diabet și cele care vor să slăbească. Potrivit medicului nutriționist, para este bogată în fibre și pectină, care ajută digestia și oferă sațietate.

„Para ne satisface nevoia de zahăr cu puține calorii. Poate fi consumată și în diabet și în cura de slăbire. E dulce, dar conține mult sorbitol, un alcool de zahăr care nu se absorbe în sânge, nu crește glicemia, are efect prebiotic și acționează ca un laxativ natural.

Perele sunt bogate și în pectină, o fibră solubilă care se umflă în stomac, scade absorbția de zahăr și crește senzația de sațietate.

Cu șase grame de fibre într-un fruct, para este campioană la conținutul de fibre. Există peste o mie de variante de pere. Se găsesc tot timpul anului, se coc și după ce au fost culese și rezistă mult timp în cămară sau în frigider.

Acum decizia este la voi. Vreți să fiți îngrășați sau înțărcați?”, a mai spus medicul nutriționist Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

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