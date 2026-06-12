Premierul desemnat Eugen Tomac, interviu pentru Politico: Măsurile de austeritate trebuie să continue

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Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, într-un interviu acordat publicației Politico, că măsurile de austeritate trebuie să continue, subliniind că viitorul guvern va urmări în paralel sprijinirea mediului privat.

Premierul desemnat al României, Eugen Tomac, a declarat într-un interviu pentru publicația internațională Politico că nu va renunța la ceea ce a numit „necesitatea unor măsuri de austeritate mai dureroase”. Acesta a mai precizat că viitorul guvern ar urma să susțină mediul privat, să înceteze conflictul dintre stat și antreprenori și să urmărească o creștere economică suficient de solidă încât să permită redistribuirea către categoriile vulnerabile.

Tomac, propunerea președintelui Nicușor Dan pentru conducerea unui viitor executiv tehnocrat după căderea Guvernului Bolojan din luna precedentă, are termen până pe 14 iunie pentru a prezenta în Parlament echipa guvernamentală și programul de guvernare. PNL a anunțat deja că nu va susține această nominalizare.

În același timp, PSD cel mai mare grup parlamentar nu a comunicat încă dacă va vota învestirea noului guvern. Lipsa unei majorități clare ar putea adânci incertitudinea politică, în cazul în care Tomac nu reușește să obțină sprijin suficient în Legislativ.

O perioadă lungă de instabilitate politică ar putea afecta echilibrul economic al României

Analiștii avertizează că o perioadă prelungită de instabilitate politică ar putea afecta echilibrul economic al României, inclusiv prin riscul unei retrogradări din partea agențiilor de rating. Presiunea este amplificată și de termenul-limită din august pentru implementarea reformelor necesare atragerii a aproximativ 11 miliarde de euro din PNRR.

„În același timp, austeritatea și tulburările politice au alimentat ascensiunea partidului de extremă dreapta Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), care este acum în frunte în sondajele naționale”, notează Politico.

În cadrul interviului acordat Politico, Eugen Tomac și-a „detaliat misiunea”, subliniind direcțiile pe care le consideră esențiale pentru viitorul executiv.

Răspunsurile lui Eugen Tomac

Întrebare: Cum intenționați să liniștiți piețele financiare și agențiile de rating de credit cu privire la perspectivele economice ale României?

Răspuns: Prin respectarea promisiunilor, vom respecta un calendar pe care toată lumea îl poate verifica. Bugetul pe 2026 se închide cu un deficit de 6,2%, față de 7,6% în 2025. România s-a angajat să atingă un deficit de 5,1% în 2027. Această traiectorie nu este negociabilă. Nu vor exista noi impozite pe muncă sau pe capitalul productiv. În schimb, vom continua reconstrucția cheltuielilor.

În paralel, vom restabili dialogul instituționalizat și permanent cu comunitatea de afaceri, deoarece politicile fiscale neregulate de după 2022 ne-au costat credibilitate și nu le vom repeta. Pentru agenții, trei ancore externe contează: obiectivul final PNRR, facilitatea SAFE și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Atingerea acestor trei la timp este, sincer, mai important decât orice angajament retoric pe care l-aș putea face.

Întrebare: Cum veți menține PSD-ul de partea dumneavoastră în timp ce implementați reforme fiscale pentru reducerea deficitului bugetar?

Răspuns: Voi colabora cu fiecare forță parlamentară pro-europeană care acceptă aritmetica bugetară. Conversația sinceră cu PSD este aceeași conversație pe care o voi avea cu orice alt partid: Nu există loc pentru o nouă expansiune fiscală.

Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de cetățenii vulnerabili sau de pensionari. Puținele resurse pe care le putem aloca pentru a fi responsabili din punct de vedere fiscal vor merge în această direcție. Persoanele mai puțin înstărite din România au fost afectate de încetinirea economiei, de disciplina fiscală atât de necesară și de pierderea avantajului nostru competitiv, împreună cu prețurile mai mari la energie provenite din șocuri și crize externe suprapuse. Situația lor dificilă nu va fi la sfârșitul listei mele. Vom găsi toate modalitățile posibile de a-i sprijini.

În același timp, trebuie să încurajăm antreprenoriatul și sectorul privat. Acolo se produce bogăția, iar cu cât avem mai multă bogăție, cu atât o putem redistribui mai mult celor mai puțin bogați.

Întrebare: În ceea ce privește reformele fiscale și economice, cum va fi programul dumneavoastră diferit de cel al lui Bolojan?

Răspuns: Pe traiectoria fiscală și pe ancorele europene există o continuitate deplină. Traiectoria de reducere a deficitului este aceeași. Acestea nu sunt prioritățile lui Bolojan sau Tomac. Acestea sunt obiective și priorități naționale pentru România. Piețele și partenerii au nevoie de această continuitate și o vor obține.

Diferența se vede în accentul pus pe ele. În primul rând, o poziție pro-sector privat, fără echivoc: statul încetează să mai lupte împotriva antreprenorilor. Vom desfășura o consultare instituțională permanentă cu mediul de afaceri, vom publica un inventar public al fiecărei autorizații necesare pentru orice activitate comercială și le vom elimina pe cele care nu au niciun scop.

În al doilea rând, o acțiune mult mai agresivă în ceea ce privește digitalizarea și eliminarea barierelor birocratice pentru cetățeni și antreprenori. În al treilea rând, antreprenoriatul este încadrat explicit ca un instrument de dezvoltare rurală, nu doar ca o poveste urbană. Un sat cu 10 antreprenori este un sat care trăiește; un sat fără niciunul este un sat care moare.

Guvernul meu se va concentra, de asemenea, pe accelerarea proiectelor energetice, fie ele de stat sau publice. Mai multă energie înseamnă energie mai ieftină. Și, în cele din urmă, trebuie să ne îmbunătățim piețele de capital. Europa trebuie să își îmbunătățească piețele de capital și mă voi asigura că România își joacă rolul aici.

Întrebare: Cum vă veți asigura că România respectă termenul limită de 31 august pentru reforme cheie și deblocarea fondurilor UE?

Răspuns: Trei lucruri ne vor duce acolo.

În primul rând, presiune maximă asupra antreprenorilor și autorităților pentru a finaliza proiectele până pe 31 august. Va fi o vară fierbinte. Nu ne putem permite vacanțe în timp ce România pierde bani. Voi fi neiertător cu oricine nu depune efort.

În al doilea rând, nouă etape importante ale reformei trebuie încă adoptate ca legislație primară pentru a se asigura că nu se pierde niciun euro. Unele sunt dificil de realizat din punct de vedere politic. Mă aștept ca Parlamentul să facă ceea ce partidele pro-europene s-au angajat deja și să le adopte. Dacă parlamentul nu acționează, guvernul meu va folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv ordonanțe de urgență, acolo unde cadrul legal permite.

În al treilea rând, voi conduce personal orice negociere ulterioară cu Comisia Europeană. Timpul petrecut în Parlamentul European și relațiile construite acolo reprezintă un atu pe care România ar trebui să îl folosească și intenționez să le folosesc.

Întrebare: Vedeți riscul ca o constrângere fiscală sporită, implementată de o administrație „tehnică”, să crească neîncrederea alegătorilor în politică și să alimenteze mai mult sprijin pentru extrema dreaptă populistă?

Răspuns: Da, riscul este real și îl iau în serios. Constrângerile fiscale percepute ca fiind nedrepte, constrângeri care afectează cetățeanul mai întâi și privilegiații la urmă, alimentează extremele. Prima sarcină a acestui guvern este, prin urmare, să se asigure că ordinea este inversată. Statul își plătește partea cuvenită înainte ca cetățeanul să plătească orice nou.

Există și un aspect mai profund. Alegătorii români nu sunt, în majoritate, împotriva Europei sau împotriva responsabilității. Sunt epuizați să li se spună un lucru în campaniile electorale și contrariul a doua zi. Un guvern tehnic care spune exact ce va face, în termeni calendaristici preciși, și apoi o face, este cel mai puternic răspuns la cinismul cu care s-a hrănit extrema dreaptă populistă.

Dacă ne atingem ancorele europene și cetățenii văd, în fiecare lună, ceva concret realizat: o grădiniță deschisă, un kilometru de autostradă inaugurat, un voucher energetic sosit la timp, un spital predat, dividendul politic al acestei realizări este exact anticorpul împotriva extremismului.

Întrebare: Veți colabora cu partidul de extremă dreapta AUR, dacă va fi necesar, pentru a adopta o legislație?

Răspuns: Respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Într-o democrație, fiecare este liber să voteze conform convingerilor sale. Cu toate acestea, nu voi accepta niciodată și nici nu voi înțelege partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a demonstrat un astfel de comportament în repetate rânduri.

Întrebare: Aveți vreun plan de combatere a corupției în politică?

Răspuns: Împărtășesc pe deplin opinia președintelui Nicușor Dan conform căreia corupția reprezintă un risc pentru securitatea națională, iar pentru prima dată este menționată oficial ca atare în Strategia Națională de Apărare. Corupția slăbește statul și erodează încrederea dintre cetățeni și instituțiile publice. Prin urmare, consolidarea instituțiilor, transparența cheltuielilor publice, digitalizarea serviciilor publice și o responsabilitate clară sunt esențiale.

Întrebare: Trebuie statul să facă mai mult pentru a le explica alegătorilor ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale anulate din 2024?

Răspuns: Cred că faptele sunt clare. Un candidat a încălcat legea electorală a României și a beneficiat de un avantaj semnificativ față de ceilalți candidați. Desigur, cetățenii au dreptul să cunoască și să înțeleagă raționamentul din spatele deciziilor instituționale majore. Cred că raportul complet privind anularea alegerilor, odată ce va fi publicat, va ajuta la clarificarea acestor probleme.

Întrebare: Veți renunța la funcția de europarlamentar sau veți continua să ocupați ambele funcții?

Răspuns: Cele două funcții sunt incompatibile. Dacă voi fi confirmat de parlament în funcția de prim-ministru, îmi voi dedica întreaga atenție și energie conducerii guvernului.

Întrebare: Cât timp sperați să ocupați funcția de prim-ministru?

Răspuns: Accentul meu nu este pe cât timp servesc, ci pe obținerea de rezultate.

Întrebare: Care este cel mai mare obstacol în calea succesului dumneavoastră ca prim-ministru?

Răspuns: Nu am tendința să gândesc în termeni de obstacole. Prefer să gândesc în termeni de obiective și responsabilități. Și am tendința să respect angajamentele pe care mi le asum.

Întrebare: Ce sperați să realizați până la sfârșitul mandatului?

Răspuns: O Românie mai puternică, în care propriul popor să aibă din nou încredere.

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