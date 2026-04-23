Deputatul Andrei Csillag, ex-POT, condamnat după ce a urcat beat la volan

Deputatul Andrei Csillag, din judeţul Bistriţa-Năsăud, ales inițial pe listele POT, dar care în prezent are funcţia de preşedinte executiv al partidului UNIT, a fost condamnat joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), transmite Agerpres. Acesta a primit o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Decizia nu este definitivă.

Ca pedeapsă complementară, deputatului îi poate fi interzis dreptul de a conduce timp de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii. În plus, el ar putea presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile.

"În baza art. 396 alin. (1), (2) şi (10) din Codul de procedură penală condamnă inculpatul Csillag Andrei la o pedeapsă de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (...), interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, dreptul de a conduce autoturisme pe o durată de 1 (an) de la data rămânerii definitive a hotărârii. În baza art. 65 alin. (1) interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, dreptul de a conduce autoturisme, pedeapsă ce se va executa numai în caz de executare a pedepsei principale. În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate condamnatului pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, în condiţiile dispoziţiilor art. 92 din Codul penal", se arată în sentinţa publicată joi pe site-ul ÎCCJ.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Potrivit sursei citate, Andrei Csillag nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi un punct de vedere.

Detalii despre dosarul deputatului Andrei Csillag

Dosarul în care e vizat Andrei Csillag a fost înregistrat la ÎCCJ în octombrie 2025. Fostul parlamentar POT nu a recunoscut faptele reținute în rechizitoriu, iar avocații lui au încercat de mai multe ori să conteste decizia de trimitere în judecată, dar fără succes.

Deși în alte cazuri similare competența revine judecătoriilor locale, calitatea de demnitar a inculpatului a atras competența exclusivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dosarul fiind instrumentat de Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului General.

Potrivit Bistrița Express, Andrei Csillag a fost complet necunoscut înaintea alegerilor din decembrie 2024, când a tras lozul câștigător, după ce partidul în care s-a înscris exact înaintea alegerilor, Partidul Oamenilor Tineri (POT), a luat un mandat de deputat în Bistrița-Năsăud. Andrei Csillag a plecat din POT la câteva luni după ce a ajuns parlamentar.