Cezar Drăgoescu (USR), dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan: Mai departe, mingea va fi în terenul lui Tomac

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a dezvăluit, la emisiunea „Ce se întâmplă?”, moderată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, de la DC News și DC News TV, că din discuțiile avute cu președintele Nicușor Dan reiese desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, astăzi.

„Ați avut discuții, cu domnul președinte, au fost consultări. V-a informat cu privire la ce are de gând să facă astăzi? A spus explicit ceva?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Cezar Drăgoescu (USR): „Nicușor Dan este determinat să îl desemneze, joi, pe Eugen Tomac premier; Urmează o misiune dificilă”

„Da, în principiu, domnul președinte Nicușor Dan este determinat să îl desemneze pe domnul Eugen Tomac ca viitor prim-ministru. Mai departe, mingea va fi în terenul domnului Tomac, în sensul că acesta are 10 zile la dispoziție să formeze un nou guvern. Ulterior, ce cred că se va întâmpla de astăzi sau de mâine este că domnul Tomac va face turul partidelor parlamentare, să vadă fiecare ce solicitări are, după care va trebui să negocieze și să se armonizeze cu partidele. Va fi foarte, foarte greu pentru domnia sa, pentru că nici Nicușor Dan, deși a avut numeroase consultări informale și formale cu partidele parlamentare, nu prea a reușit să coaguleze o majoritate sau un consens pe o anumită formulă guvernamentală”, a declarat Cezar Drăgoescu.

„O misiune imposibilă pentru Tomac”. Drăgoescu: Bunele intenții nu sunt suficiente

În opinia sa, formarea unei majorități va depinde de negocieri complexe.

„Deci, pare așa, la început, o misiune imposibilă pentru domnul Tomac, dar nu mă îndoiesc de capabilitatea, capacitatea acestuia de a negocia, de buna credință. Cred că este un om foarte bine intenționat, dar în politică, la un moment dat, bunele intenții nu sunt suficiente”, a mai declarat Cezar Drăgoescu, deputat USR, la emisiunea „Ce se întâmplă?”, de la DC News și DC News TV.