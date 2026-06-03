Eugen Tomac urmează să fie desemnat premier joi - surse

Acum se pare că Nicușor Dan s-a decis. Eugen Tomac urmează să fie desemnat premier joi. Dacă președintele va face nominalizarea mâine, ținând cont de ce a spus până acum, și anume că nu face experimente, înseamnă că are o certitudine. Înseamnă că are certitudinea că în Parlament acest Guvern va trece categoric.

Lia Olguţa Vasilescu a vorbit despre posibilitatea unui Guvern condus de Eugen Tomac, dacă preşedintele Nicuşor Dan îl va nominaliza pe consilierul său onorific pentru formarea unui nou cabinet.



În ultimele săptămâni, surse din Administraţia Prezidenţială au dat ca tot mai sigură nominalizarea lui Eugen Tomac, europarlamentar, preşedinte PMP şi consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, pentru funcţia de prim-ministru.

Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, a spus cum vede această posibilitate.

"Nu se poate să nu facă o desemnare (n.r. Nicuşor Dan), nu se poate. Pentru că se termină interimatul de 45 zile (n.r. al Guvernului demis) şi trebuie făcută o desemnare care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu, iar atunci să urmeze a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate. Nu ştiu cu ce program va veni, dar Eugen Tomac, în principiu, este o persoană cu bun simţ. Va trebui să vedem şi ce-şi propune Eugen Tomac să facă", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, după dezbaterea pe legea salarizării de la Ministerul Muncii.

Eugen Tomac este actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. El a fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, începând cu data de 6 octombrie 2025.

Criza politică a început după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu 281 de voturi în Parlament, ceea ce a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Executivul funcționează acum cu atribuții limitate, iar președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.