Mutarea-surpriză pregătită la vârful statului. Ce spune Chirieac despre „Tomac premier” și noul guvern tehnocrat

Eugen Tomac va fi desemnat premier ”independent”, potrivut unor surse. Cum comentează Bogdan Chirieac această informație apărută pe surse chiar astăzi?

Analistul a amintit și apariția publică a lui Nicușor Dan alături de Eugen Tomac la Palatul Cotroceni, în contextul unei conferințe despre combaterea dezinformării.

„Domnul Eugen Tomac trebuia desemnat încă de săptămâna trecută. Dar președintele Nicușor Dan a sperat că USR-ul va renunța la politica de apropiere excesivă de Ilie Bolojan și va rămâne la guvernare, fapt care ar fi asigurat o majoritate.

Nicușor Dan a ieșit marțea trecută, dacă nu mă înșel, la Palatul Cotroceni, sub pretextul unei conferințe despre fake news, a ieșit alături de Eugen Tomac. În timp ce era la conferință, domnul Dominic Fritz, președintele USR, anunța că USR nu renunță la alianța cu PNL.

Deci rămâne pe aceeași lungime de undă. Cred că au avut negocieri în toată această perioadă, inclusiv în această minivacanță”, a zis Bogdan Chirieac.

Cum s-ar putea forma majoritatea



Potrivit analistului, în urma negocierilor purtate în ultimele săptămâni s-ar fi conturat un scenariu în care Eugen Tomac ar conduce un guvern tehnocrat susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari independenți și anumite grupări din PNL și USR.

„Înțeleg că ceea ce s-a conturat în acest moment este Eugen Tomac, cu un guvern tehnocrat pe care l-ar vota PSD, UDMR, minoritățile, independenții din Parlament și grupări din PNL și USR: Nicușoriștii din USR, că există și așa ceva totuși. Deci împreună s-ar putea face această majoritate de 233 de parlamentari, capabilă să formeze un guvern.

Acum 48 de ore intrase în calcul și Radu Burnete, consilierul economic al președintelui. Până la urmă, pare că s-a renunțat, fiindcă Eugen Tomac are mult mai multă experiență politică, chiar dacă este numit tehnocrat, dânsul este președintele PMP. Nu cred că este un guvern până în toamnă pentru că Eugen Tomac este europarlamentar și înseamnă că renunță la mandatul de europarlamentar pentru un mandat de două luni peste vară, ca să spunem așa”, a zis Bogdan Chirieac la România TV, în cadrul emisiunii lui Ioan Korpos.

