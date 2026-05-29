Radu Miruță admite că Armata Română nu poate contracara eficient dronele. MApN a trimis NATO o listă de solicitări

Ministrul Apărării a spus, vineri seară, la sediul MApN, că Armata Română nu are încă tehnologii necesare doborârii dronelor, aceasta reușind să intercepteze doar obiecte de dimenisuni mari, care zboară la altitudini mari.

Radu Miruță: Armata Română nu se poate apăra de drone

„Cu privire la evenimentul grav care s-a întâmplat azi-noapte. A fost o zi lungă, e un eveniment pe care nu cred că și l-a dorit nimeni, dar e un eveniment despre care trebuie vorbit foarte deschis. Așa cum am vorbit de când am ajuns la MApN - și despre ce avem, și despre ce nu avem, și despre ce putem, și despre ce putem mai bine.

Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari, care zboară la altitudini mari. Și nu doar Armata Română, ci și armatele altor țări. Când am venit acum cinci luni la MApN, am găsit o echipă muncind ca acest lucru să fie schimbat - o muncă începută în ritm cu tehnologia apărută.

Așadar, din faptul că numărul capabilităților în dotarea Armatei Române pentru apărare împotriva dronelor era unul mic și nu construit pentru apărarea împotriva dronelor în exclusivitate, împreună cu colegii militari din MApN, am mers mai departe cu acele proiecte SAFE în stadiul incipient, care au presupus înzestrarea Armatei Române, pentru prima oară, cu tehnologie de ultimă generație, care este proiectată împotriva dronelor. Specificul acestei tehnologii este capacitatea de a observa pe radare obiecte cu suprafață de reflexie mică, obiecte de dimensiuni mici care zboară la altidudini mici. Dacă aceste lucruri ar fi fost în înzestrarea Armatei Române astăzi, probabil că cele mai multe dintre situațiile pe care le-am văzut în ultimele luni nu ar fi existat.

În același timp, trebuie înțeles că tehnologia asta nu există de 20 de ani pentru a fi putut fi cumpărată de 20 de ani. Se vor semna, la 21:45, proiectele pe care le-am introdus în SAFE pentru apărare împotriva dronelor. Începând cu ieri noapte, când s-a întâmplat acest eveniment, am transmis președintelui României, secretarului general NATO, azi-dimineață, la prima oră, am avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO, Mark Rutte, astăzi, la ora 11:00, a fost convocat CSAT, azi la ora 19:00, am avut o convorbire cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa cu privire la pașii pe care îi voi anunța în perioada următoare”, a spus Radu Miruță, vineri seară, la sediul MApN.

Miruță: România a transmis NATO o listă cu propuneri

De asemenea, Radu Miruță a anunțat că a transmis NATO „o listă cu propuneri de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor” în luna februarie, dar niciun stat membru al alianței nu a oferit României, până în acest moment, vreo capabilitate solicitată: „O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile Armatei Române. Pe 6 februarie 2026, comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa (SACEUR) a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care le-am cerut să intre în capabilitățile Flancului Estic, cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat.

În ședința CSAT de astăzi, s-a luat decizia ca, la nivelul NATO, MApN și MAE să solicite partenerilor NATO ca cerere trimisă de la MApN pe 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități. Nu erau, am cerut, am introdus în SAFE proiectele respective. Din punctul meu de vedere, România este în deplină legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO.

Comandatul SACEUR mi-a confirmat că săptămâna viitoare, pe 2 și 3 iunie, va exista o discuție la nivel militar pentru ca solicitările Armatei Române să intre destul de probabil în operațiile pe care le avem în zona Dobrogei”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță i-a invitat pe toți cei care sunt sceptici cu privire la originea rusească a dronei „să vină la sediul Direcției Generale de Informație al Armatei, unde să-și caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia”.

