Guvernul se joacă! UDMR, USR, dar și PNL par să blocheze scenariul unui guvern tehnocrat. ”Ne întoarcem la oameni”

Guvernul se joacă între partidele parlamentare și Palatul Cotroceni. UDMR susține, prin liderul deputaților, Csoma Botond, că varianta cea mai bună ar fi refacerea coaliției de guvernare, politică, nu ”teorii cu tehnocrați”.

Linii roșii

”Dacă nu flexibilizăm puțin poziția, (...) dacă ne împotmolim în linii roșii, nu știu în ce direcție ne vom îndrepta”. Cristian Seidler, aflat prin telefon la B1TV, a spus că nu va vota un Guvern cu PSD: ”Nu, răspuns final nu” a întărit el. ”Și noi avem o singură linie roșie: nu vrem un partid minoritar care să fie susținut în Parlament cu voturile AUR. Nu ne combinăm cu AUR și REPER” a completat Csoma Botond. Totodată, spune că nu acceptă nici partide precum POT: ”Tot aceeași rădăcină au”.

”Cei care au aruncat masa în aer - sau casa - ăia să vină să spună ce soluție avem. Dacă eșuează, atunci ne asumăm guvernarea” a intervenit Cristian Seidler.

Varianta ”tehnocratului” Tomac

Csoma Botond, de la UDMR, lider al deputaților, a mai declarat că ”eu nu știu ca dl. Eugen Tomac să fie un tehnocrat, este un politician, nu e tehnocrat, e politician, nu e blocat în politica de zi cu zi din România, dar e politician”.

”Guvernul începe de la premier, nu? Poziția premierului e cea mai importantă în Executiv” a mai spus el, adăugând: ”Eu nu știu ce majoritate s-ar forma în jurul dlui Tomac. Cu nominalizarea, există două probleme. Dl. Tomac este consilierul președintelui. Dacă l-ar desemna, ar ieși puțin din cadrul constituțional. Totodată, este președintele unui partid care nu a ajuns în Parlament, nu a avut 5% din voturi”.

Acord PNL - USR: Un guvern tehnocrat e un guvern slab

Perspectiva unui guvern tehnocrat nu pare a fi susținută nici din USR. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, afirmă, la același post TV, că un guvern tehnocrat este și un guvern slăbit. ”Cel mult va putea livra o stagnare, în sensul în care să nu cădem și mai mult în criză politică” a spus ea, care admite că negocierile sunt blocate. Aceasta susține că, dacă nu trec propunerile de premier, nici prima, nici a doua oară, să se meargă pe alegeri anticipate: ”Să ne întoarcem la oameni”.

La Parlament, liberala Alina Gorghiu declară: ”În interiorul Partidului Naţional Liberal, ştiţi că există o decizie: că nu vom susţine un alt guvern din care PSD face parte. În interiorul PNL nu s-a vorbit despre guvern tehnocrat, cu premier tehnocrat, despre susţinerea sau nu a unui asemenea guvern. Nu a fost o temă de discuţie în PNL. Dacă intrăm în alte scenarii, cu siguranţă vor fi discuţii în interiorul PNL referitoare la un eventual guvern tehnocrat. Nu pot să anticipez eu ce propunere va face preşedintele, dar mi-am exprimat punctul de vedere: într-o perioadă complicată, guvernele tehnocrate sunt soluţii de avarie, nu sunt soluţii puternice. Mai ales vedeţi că perioada este una extrem de complicată pe toate planurile".