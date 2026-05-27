Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la „Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imună”. Acesta susţine o alocuţiune în deschiderea summit-ului.

Nu vor fi primele declaraţii ale lui Nicuşor Dan despre dezinformare şi fake news. De altfel, preşedintele a înfiinţat şi la Cotroceni un departament special pentru combaterea fenomenului fake news.

Iată principalele declaraţii.

"Vreau să felicit organizatorii pentru această conferinţă. Îmi aduc aminte că în urmă cu 26 de ani, ca ONG-ist, organizam aici o conferinţă şi îmi aduc aminte cât de complicat e. E important ca în acest demers foarte important să avem împreună instituţiile statului, societate civilă, mediul privat. Testul pentru noi este, de multe ori, să vedem dacă vom reuşi în timp să coalizăm energiile.

Dezinformarea nu e doar o chestiune de democraţie, de etică, este o chestiune de prosperitate. Există o corelaţie între încrederea din interiorul unei societăţi şi prosperitatea acelei societăţi. Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din societate. Nu mai este dezinformarea de azi o succesiune de operaţii ad-hoc, este coordonată, este pe multiple planuri şi se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel coordonat. Nu e vorba numai de politică, în sensul restrâns al termenului. Avem dezinformare în zona medicală, şi asta costă resurse şi chiar vieţi, avem dezinformare în zona economică, avem dezinformare în zona siguranţei femeilor victime ale abuzului.

Avem aici o discuţie despre cum facem să protejăm spaţiul informaţional fără să afectăm libertatea de exprimare. De fapt, ce este dezinformarea în raport cu democraţia? Ce e democraţia? Foarte pe scurt, democraţia înseamnă nişte oameni care încearcă să se influenţeze în mod legitim unii pe alţii pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei, ca societate. Ce e dezinformarea? Să perverteşti acest mecanism. Să dezechilibrezi ierarhia de argumente artificial şi să introduci elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate. Aşa ataci democraţia însăşi. Trebuie să ne uităm exact la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori legitime fără să ne atingem de posiblitatea cetăţeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare doreşte.

Ce trebuie să facă statul? În primul rând, să comunice coerent şi strategic. Şi, dacă se poate, uman şi nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul, încurajat de consultanţi, o face adesea. Apoi, când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Pentru că vedem că noi toţi, politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alţii, iar pe TikTok sunt alţii. Şi unele sunt subiectele pe care le dezbatem la televizor, şi altele sunt subiectele dezbătute pe TikTok. Uneori, jurnaliştilor li se pare ridicol să pună politicianului o întrebare de care 30% dintre oameni sunt deja convinşi că e o realitate pe reţelele sociale.

Instituţiile statului trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă unde este publicul şi să răspundă în moduri diferite, în funcţie de modul în care segmente de public diferite se aşteaptă să primească răspuns.

E nevoie să înţelegem ce au făcut alţii bine. De asta, felicit organizatorii că au adus la această întâlnire reprezentanţi ai instituţiilor europene.

Trebuie să ne concentrăm pe factorul educaţional, în zona de educaţie media, educaţie digitală. Este o chestiune de securitate naţională.

Ultimul lucru pe care vreau să îl spun este că trebuie să comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura. Asta înseamnă că trebuie să recâştigăm încrederea cetăţenilor în autorităţile publice", a declarat Nicuşor Dan.