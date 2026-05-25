Subcategorii în Politica

DCNews Politica Traian Băsescu lansează un avertisment pentru Nicușor Dan: „Este o capcană"
Data publicării: 25 Mai 2026

Traian Băsescu lansează un avertisment pentru Nicușor Dan: „Este o capcană"
Autor: Doinița Manic

imagine cu traian basescu Avertismentul lui Băsescu e legat de formarea unui nou guvern. Foto: Agerpres
Traian Băsescu lansează un avertisment pentru președintele Nicușor Dan.

Traian Băsescu, fost președinte al României, lansează un avertisment pentru Nicușor Dan, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

"Guvernul meu este o capcană! Două partide care își spun ”mari partide”, nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării ţării pe care au îngenuncheat-o prin preşedinţii lor, Nicu şi Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama preşedintelui. “Guvernul meu”, oferit pe tavă de “marile partide” preşedintelui, este doar o capcană", a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Traian Băsescu o dă în scris: Partidul care poate trece Guvernul de votul Parlamentului, dacă primește mandat

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a chemat la Cotroceni, săptămâna trecută, formațiunile politice la consultări, pentru identificarea unor soluții, însă fără rezultat. PSD nu a oferit un nume de premier, a lăsat deschisă varianta unui premier tehnocrat, dar a cerut condiții clare pentru guvernare în acest sens. În plus, Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu doreşte un guvern cu Ilie Bolojan premier. 

De cealaltă parte, PNL a anunțat din nou că nu va mai forma o coaliţie cu PSD și că va intra în opoziție dacă social-democrații vor face parte din viitorul guvern.

Nici USR nu vrea să guverneze cu PSD, iar AUR a transmis că dacă nu se va găsi o majoritate, atunci propune ”întoarcea la popor”, respectiv alegeri anticipate. UDMR a mizat în general pe stabilitate și continuitate guvernamentală, fiind deschisă la mai multe formule, dar cu accent pe predictibilitate. 

Părerile sunt împărțite și așa se face că la aproape trei săptămâni de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură comună depusă de PSD și AUR, România nu are încă un premier desemnat. Deoarece refacerea guvernării cu PSD, PNL, USR și UDMR pare acum imposibilă, Nicușor Dan ar lua în calcul desemnarea unui premier tehnocrat. 

