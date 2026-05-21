DCNews Politica Personalități politice Victor Negrescu: UE evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online
Data publicării: 21 Mai 2026

Victor Negrescu: UE evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online
Autor: Crişan Andreescu

victor Negrescu Foto: Facebook Victor Negrescu
Introducerea unei noi resurse proprii europene, menite să finanțeze suplimentare politice privind educația, tineretul, sănătatea mintală, prevenția și protecția minorilor, a fost în dezbaterea UE.

La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, plenul legislativului european a găzduit o să dezbatere la care a participat Comisia Europeană privind introducerea unei noi resurse proprii europene, menite să finanțeze suplimentare politice privind educația, tineretul, sănătatea mintală, prevenția și protecția minorilor, baza pe taxarea operatorilor mari de jocuri de noroc și platforma ilegală de jocuri de noroc.

În cadrul dezbaterii, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a lăudat propunerea ca fiind bună și a confirmat faptul că executivul european va prezenta rapid un raport de evaluare privind introducerea măsurilor și că soluția eurodeputatului român este susținută și la nivelul Consiliului European.

28 de miliarde euro poate fi contabilizate în bugetul european

Inițiativa preluată și aprobată deja de Parlamentul European în raportul privind viitorul exercițiu financiar multianual și susținută activ de Grupul Socialiștilor și Democraților, poate aduce în bugetul european aproape 28 de miliarde de euro, echivalentul bugetului Erasmus+ în actualul ciclu financiar.

„Europa vorbește în fiecare zi despre nevoia de investiții mai mari în educație, competențe, sănătate mintală și protecție copiilor. Cetățenii europeni ne întreabă însă tot mai des și cum finanțăm aceste priorități în mod corect și responsabil. De aceea am inițiat această propunere europeană concretă ”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Inițiativa prevede introducerea unei contribuții europene limitate, de aproximativ 1%, aplicate venituri sau cifre de afaceri generate de marile platforme de gambling și betting online care operează pe piața unică europeană. Măsura nu ar înlocui sistemele naționale de taxare și licențiere și ar respecta integral competențele statelor.

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul dezbaterii din Parlamentul European, măsura ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual în perioada viitorului buget european 2028–2034, ceea ce ar însemna între 14 și 28 de miliarde de euro pe întregul ciclu bugetar, o sumă comparabilă cu actualul buget al programului Erasmus+.

71% din piața europeană a jocurilor de noroc online, reprezentată de platformă ilegale

Vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția și asupra dimensiunilor ilegale a fenomenului: „Conform estimărilor din industrie, aproximativ 71% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată deja de platformă ilegale.

Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat că propunerea urmărește și consolidarea cooperării europene împotriva operatorilor ilegali, prin mecanism mai eficient de control și coordonare între autoritățile europene și naționale competente.

Dezbaterea din plen a avut loc după ce eurodeputatul român, împreună cu Grupul S&D, a solicitat oficial introducerea subiectului pe agenda Parlamentului European printr-o întrebare cu răspuns oral adresată Comisiei Europene.

„Europa trebuie să demonstreze că poate construi resurse comune echitabile, adapte economiei digitale a secolului XXI. Protejarea cetățenilor și investiția în generațiile viitoare necesită curaj politic și soluții concrete”, a concluzionat eurodeputatul român, Victor Negrescu.

