De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

La Summit-ul B9, găzduit la Palatul Cotroceni şi coprezidat de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, va fi prezent din partea SUA subsecretarul de stat Thomas DiNanno. Asta deşi invitaţia fusese trimisă oficial către preşedintele SUA, Donald Trump, iar ulterior se vorbise de posibila venire a secretarului de stat Marco Rubio.

De ce nu au venit nici Donald Trump, nici Marco Rubio?

În ciuda speculaţiilor făcute în media, absenţa preşedintelui SUA, Donald Trump, şi a secretarului de stat Marco Rubio, de la Summit-ul B9 are o explicaţie mult mai simplă.

Preşedintele Donald Trump are programată, pe 14 mai, o vizită oficială de stat în China, acolo unde va avea discuţii cu omologul său chinez Xi Jinping. Donald Trump a anunţat deja că printre subiectele de discuţii se află şi solicitarea SUA pentru o deschidere a drumului către investiţii americane în China.

O astfel de vizită necesită, în mod clar, o pregătire temeinică, atât la nivel de preşedinte, cât şi la nivel de delegaţii. În plus, diferenţele de fus orar între cele două ţări sunt extrem de mari. Între Beijing şi Washington este o diferenţă de fus orar de 12 ore pe ora de vară.

Dacă Donald Trump sau Marco Rubio ar fi venit în România pentru a participa la Summit-ul B9, ar fi trebuit luată în calcul şi diferenţa de fus orar între Washington şi Bucureşti, de 7 ore, dar şi cea dintre Bucureşti şi Beijing, de alte 5 ore. În mod clar, efortul fizic pe care ar fi trebuit să îl depună delegaţia americană ar fi fost unul considerabil.

Şi la nivel diplomatic pot apărea interpretări. În cazul unei vizite atât de importante precum cea în China, orice gest sau declaraţie anterioară a lui Donald Trump sau a secretarului de stat Rubio ar fi fost deschisă interpretărilor.

O analiză a participării SUA la Summit-ul B9 a făcut şi E.S. Ovidiu Dranga, care a spus că "Eu cred că preşedintele Trump vede foarte bine importanţa acestei regiuni. Pentru că prezenţa americană la summit-urile B9 este constantă, doar anul trecut la Vilnius nu au trimis pe nimeni. Anul acesta trimit un subsecretar de stat care înţeleg că e numărul 2 în Departamentul de Stat. Marco Rubio, din câte ştiu, luase chiar decizia venirii, dar evenimentele din Iran şi nu numai probabil că l-au împiedicat să facă deplasarea”.

Aşadar, faţă de Summit-ul de la Vilnius, SUA este prezentă la Bucureşti. Iar acesta este un semnal puternic!