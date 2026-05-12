ICCJ amână pronunţarea deciziei în dosarul lui Călin Georgescu
Data publicării: 12 Mai 2026

ICCJ amână pronunţarea deciziei în dosarul lui Călin Georgescu
Autor: Florin Răvdan

calin georgescu proces Foto: Agerpres / Calin Georgescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pronunţarea deciziei în dosarul în care Călin Georgescu şi Horaţiu Potra sunt judecaţi pentru tentativă la lovitură de stat.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pronunţarea deciziei pentru data de 4 iunie 2026. Procurorii au contestat decizia de retrimitere a rechizitoriului la Parchet. 

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, alături de Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane. Horaţiu Potra este în continuare la Penitenciarul Rahova. 

În camera preliminară, magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis că mai multe probe şi declaraţii din cadrul anchetei penale au fost obţinute nelegal de către procurori, dar în motivarea deciziei instanţa a indicat că atât Călin Georgescu, cât şi Horaţiu Potra, pot fi judecaţi pentru infracţiuni contra securităţii naţionale. 

Judecătorul de cameră preliminară a reținut că „excluderea unor mijloace de probă nu echivalează cu neregularitatea actului de sesizare a instanței”.

Vom reveni cu detalii! 

