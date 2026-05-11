China confirmă vizita lui Trump: Iranul și taxele vamale, pe agenda discuțiilor

China a confirmat luni vizita de stat de săptămâna aceasta a preşedintelui american Donald Trump, deplasare în cadrul căreia acesta ar urma să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping şi să discute despre Iran şi diferendele comerciale, notează AFP şi Agerpres.

La invitaţia preşedintelui Xi Jinping, preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, va efectua o vizită de stat în China în perioada 13-15 mai, a indicat Ministerul chinez al Afacerilor Externe într-un comunicat.

Trump va sosi la Beijing miercuri seara, a declarat duminică presei Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american.

O ceremonie de bun venit şi o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineaţă, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după-amiază şi de un banchet de stat seara, a detaliat ea.

Cei doi preşedinţi vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea plecării lui Donald Trump spre Washington.

Donald Trump intenţionează să "exercite presiuni" asupra omologului său chinez

Preşedintele american Donald Trump intenţionează să "exercite presiuni" asupra omologului său chinez, Xi Jinping, în timpul vizitei sale în China în zilele următoare, în contextul în care Statele Unite doresc să obţină un acord care să pună capăt războiului din Iran, a afirmat duminică un oficial american.

"Mă aştept ca preşedintele să exercite presiuni", a declarat jurnaliştilor acest oficial sub protecţia anonimatului, subliniind că preşedintele american a făcut acelaşi lucru şi în timpul recentelor sale apeluri cu liderul chinez.

Conform sursei, preşedintele american a ridicat "în repetate rânduri" problema veniturilor furnizate de China Iranului şi Rusiei prin achiziţionarea de hidrocarburi, precum şi a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă şi militară.

"Mă aştept ca această conversaţie să continue", a adăugat el.

Problema sancţiunilor recente adoptate de Statele Unite împotriva Chinei legate de războiul din Iran urmează, de asemenea, să fie abordată, a adăugat oficialul.

Comerţul, tarifele vamale şi inteligenţa artificială vor fi, de asemenea, pe agenda discuţiilor din timpul acestei vizite care va dura de miercuri până vineri, a anunţat Casa Albă.

Programul întâlnirii cu Xi Jinping

Această vizită va fi ocazia pentru liderul de la Casa Albă de a "reechilibra relaţia cu China şi de a acorda prioritate reciprocităţii şi echităţii pentru a restaura independenţa economică americană", a declarat Anna Kelly.

"Va fi o vizită de o importanţă simbolică considerabilă" şi care va permite, de asemenea, să se încheie "acorduri bune", a asigurat ea.

Statele Unite şi China vor examina posibilitatea de a prelungi armistiţiul comercial încheiat în octombrie anul trecut în Coreea de Sud, însă tensiunile rămân ridicate din cauza taxelor vamale masive impuse de Donald Trump.

