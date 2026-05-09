Putin, la prima paradă fără armament greu din Piața Roșie, de teama Ucrainei: Victoria va fi a noastră!
Data publicării: 09 Mai 2026

Putin, la prima paradă fără armament greu din Piața Roșie, de teama Ucrainei: Victoria va fi a noastră!
Autor: D.C.

Vladimir Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă, în timpul paradei militare care marchează Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, că armata rusă avansează în Ucraina, în pofida sprijinului inamicului din partea "întregului bloc NATO".

Putin a subliniat că trupele ruse care luptă în ceea ce este cunoscut în Rusia drept o "operaţiune militară specială" în ţara vecină urmează tradiţia soldaţilor sovietici care au luptat în ceea ce Rusia numeşte Marele Război Patriotic (1941-1945).

"Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei, cea mai importantă, sacră şi glorioasă sărbătoare a noastră. O sărbătorim cu mândrie şi dragoste pentru ţara noastră, înţelegând că datoria noastră comună este să apărăm interesele şi viitorul Patriei", a proclamat şeful statului rus.

El a reamintit că Armata Roşie "a salvat" nu doar Uniunea Sovietică, ci întreaga Europă, multe dintre ţările acesteia - a subliniat el - capitulaseră şi îşi cedaseră suveranitatea în faţa avansului hitlerist.

"Loialitatea faţă de Patrie este adevărul suprem", a mai afirmat Vladimir Putin, al cărui tată a luptat în războiul mondial.

Şeful Kremlinului a subliniat că "cheia succesului" pentru poporul rus este consolidarea sa naţională, forţa morală şi "capacitatea de a depăşi orice provocare".

"Sunt ferm convins că este dreaptă cauza noastră. Suntem împreună, victoria a fost şi va fi întotdeauna a noastră", a concluzionat el.

Doar cinci lideri străini au participat la eveniment: preşedinţii Belarusului, Kazahstanului, Laosului, Malaeziei şi Uzbekistanului. Prim-ministrul slovac Robert Fico se va întâlni sâmbătă cu preşedintele Putin la Kremlin, dar nu a participat la paradă.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, a comandat parada, care a coincis cu al cincilea an al războiului din Ucraina. Conform tradiţiei, Belousov a urcat la tribuna de trecere în revistă pentru a-l informa pe Comandantul Suprem al Forţelor Armate, preşedintele Vladimir Putin, că trupele erau gata să înceapă marşul, care a decurs fără armament greu pentru prima dată din 2007 din cauza a ceea ce Kremlinul numeşte ameninţarea teroristă ucraineană, scrie Agerpres. 

x close