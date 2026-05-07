Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Data publicării: 07 Mai 2026

Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Autor: Ioan-Radu Gava

palatul cotroceni Palatul Cotroceni, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Dialogul UE cu bisericile şi comunităţile religioase, tema unei conferinţe organizate de Administraţia Prezidenţială.

Administraţia Prezidenţială a organizat, joi, o conferinţă susţinută de părintele consilier patriarhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană, eveniment care a făcut parte dintr-o serie de manifestări organizate cu prilejul Zilei Europei, scrie Agerpres.

Intitulată "Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile şi comunităţile religioase din Europa", conferinţa a beneficiat de o asistenţă selectă, din care au făcut parte numeroşi cercetători, cadre universitare, studenţi şi oameni de cultură.

"Dialogul dintre instituţiile europene şi cultele religioase nu este doar o necesitate a prezentului, ci şi expresia unei identităţi europene construite de-a lungul a două milenii", a spus, în debut, moderatorul conferinţei, părintele Alexandru Bodoros, slujitor la Biserica Palatului Cotroceni, citat de basilica.ro.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

El a amintit că Biserica Palatului a fost demolată de tăvălugul ateist comunist în 1984, dar a renăscut.

"Administraţia Prezidenţială a României se află într-o situaţie unică în Europa, funcţionând într-un ansamblu construit pe fundaţia unor vechi edificii monahale, organizat acest ansamblu în jurul unei biserici, o mărturie vie care defineşte identitatea acestui spaţiu", a subliniat părintele Alexandru Bodoros.

Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan a fost transmis de consilierul de stat Mădălina Fătu: "Europa înseamnă înainte de toate Europa Christiana, fiindcă proiectul european a fost inspirat părinţilor fondatori şi a continuat apoi să se extindă sub egida valorilor care definesc împreună nu doar o religie, religia creştină, ci şi un spaţiu generos şi longeviv de cultură şi civilizaţie. Aparţinem Europei prin istorie, prin vocaţie, prin eforturile depuse în procesul complex de integrare într-o Europă unită, dedicată păcii, cooperării, securităţii şi binelui comun."

Preşedintele României a evidenţiat că rolul liderilor religioşi "este definitoriu în societatea românească, având totodată un cuvânt important de spus în relaţia României cu Europa".

"Prin valorile morale pe care le promovaţi în spaţiul public, într-un cadru constituţional care garantează şi stimulează dialogul, libera filiere şi apartenenţă religioasă, transmiteţi un puternic mesaj de solidaritate, de responsabilitate, de unitate în faţa adversităţilor şi de grijă pentru semeni", a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Prezent la eveniment, Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte, a rostit o alocuţiune în care a subliniat că evenimentul organizat de Administraţia Prezidenţială şi găzduit de Biserica Palatului Cotroceni "arată două realităţi care oglindesc, de fapt, locul cultelor în societatea românească, în prezent şi în istorie".

"Încă de la începutul existenţei Uniunii Europene a fost transferat către fiecare stat în parte rolul de a dialoga cu diferitele confesiuni sau structuri religioase de pe teritoriul naţional. (...) Iar acest model european, model pe care România l-a însuşit la rang constituţional, este acela care face ca cea mai prezentă voce din societatea civilă, cea mai credibilă şi cea mai perenă să fie vocea cultelor, sau vocea structurilor religioase. Uniunea Europeană s-a inspirat din modelul de unitate propus de creştinism Europei în primul mileniu", a spus Ciprian Vasile Olinici.

Părintele consilier patriarhal Sorin Şelaru a prezentat dialogul oficial pe care Uniunea Europeană îl dezvoltă cu bisericile şi comunităţile religioase, prezentând şi tratatele pe care se fundamentează Uniunea Europeană.

Reprezentantul Patriarhiei Române a precizat că UE nu are competenţe legale în domeniul religiei şi al gestionării relaţiilor cu comunităţile religioase, respectând deplin modul în care statele membre reglementează acest domeniu.

"Însă, chiar dacă nu există un regim european al comunităţilor religioase, legislaţia europeană nu ignoră rolul religiei în spaţiul european, ci îi recunoaşte contribuţia specifică în conturarea identităţii europene, garantând în acelaşi timp un dialog deschis, transparent şi constant cu Bisericile şi comunităţile religioase din Europa", a precizat părintele consilier patriarhal.

Părintele Sorin Şelaru a menţionat provocările: propuneri politice şi legislative care nu sunt în concordanţă cu valorile creştine sau religioase şi nici cu aşteptările multora dintre cetăţeni.

"Eu cred însă că suntem chemaţi cu toţii să contribuim cu mult discernământ la ea şi să o îmbunătăţim, pentru a o simţi cu adevărat a noastră, atât cu instrumentele pe care le oferă democraţia, cât şi instituţional, ca Biserici şi Comunităţi religioase prin dialogul direct, deschis şi constant cu Instituţiile UE", a încheiat vorbitorul.

Prelegerea a fost urmată de un dialog cu publicul prezent în Biserica Palatului Cotroceni.

În partea a doua a manifestărilor dedicate Zilei Europei, la Galeria Basarabilor a Palatului Cotroceni, a fost vernisată o expoziţie de fotografii, icoane şi miniaturi intitulată "România - destinaţie europeană cultural-religioasă de referinţă", organizată în colaborare cu Administraţia Patriarhală.

Au fost expuse, în premieră în acest spaţiu, lucrări premiate de-a lungul timpului de Comisia de Pictură Bisericească şi fotografii realizate de fotoreporterii Agenţiei de ştiri Basilica a Patriarhiei Române.

Conferinţa şi expoziţia fac parte din seria de manifestări Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, iniţiată de preşedintele Nicuşor Dan pentru a încuraja "dezbateri structurate şi argumentate pe tematici de interes naţional în context european, cu privire la locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană".

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la manifestare.

Din partea Patriarhiei Române au mai participat Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul relaţii creştine, interreligioase şi comunităţi româneşti externe al Patriarhiei Române, Pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal la Biroul de Protocol al Patriarhiei Române, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator şi directorul Agenţiei de ştiri Basilica a Patriarhiei Române, Pr. Mihai Muşat, secretar patriarhal.

Au mai fost prezenţi următorii lideri religioşi: Preasfinţitul Părinte Datev Hagopian, Episcopul Bisericii Armene din România; Daniel Zikeli, Episcop vicar al Bisericii Evanghelice C.A. din România; Szegedi Ladislau Toma, Episcop vicar al Bisericii Reformate din România; Rafael Shaffer, Prim-Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, Iusuf Murat, Muftiul Cultului Musulman din România.

Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara a fost reprezentată de Pr. Marinco Marcov, vicar eparhial, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti de Pr. Daniel Bulai, vicar episcopal pentru activitatea pastorală, iar din partea Bisericii Române Unite cu Roma - Greco-Catolică a fost prezent Pr. Vasile Mărcuş.

administratia prezidentiala
uniunea europeana
biserici
