Rumen Radev a primit mandatul de a forma noul guvern în Bulgaria

Partidul lui Rumen Radev, Bulgaria Progresistă, a obţinut o victorie categorică la alegerile parlamentare de luna trecută, al optulea scrutin legislativ din ultimii cinci ani, informează Reuters.

Partidul euroscepticului Radev a câştigat 44,6% din voturi la alegerile din 9 aprilie, un scor care îi asigură o majoritate de mandate în parlamentul cu 240 de locuri.

După primirea mandatului, Radev şi-a prezentat viitorul cabinet, ce urmează să fie validat de parlament în cursul zilei de vineri.

Rumen Radev, fost pilot de vânătoare, a demisionat în ianuarie din funcţia în mare parte ceremonială de preşedinte al Bulgariei pentru a candida la parlamentare, după ce proteste masive împotriva corupţiei şi creşterea costului vieţii au forţat demisia guvernului anterior în decembrie.

Victoria partidului Bulgaria Progresistă, cea mai categorică dintr-o generaţie, îi va permite lui Radev să conducă primul guvern monopartit în aproape trei decenii şi să asigure o stabilitate politică după tururi de alegeri repetate.

Velislava Petrova-Chamova şi Galab Donev vor prelua portofoliile Externelor şi, respectiv, Finanţelor, în noul cabinet, ce va trebui să adopte rapid un nou buget, să stabilească un plafon al datoriei pentru a asigura plata pensiilor şi salariilor, şi să recupereze fondurile UE neaccesate.