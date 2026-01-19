€ 5.0921
Preşedintele Bulgariei a demisionat
Data actualizării: 19:58 19 Ian 2026 | Data publicării: 19:30 19 Ian 2026

Preşedintele Bulgariei a demisionat
Autor: Tiberiu Vasile

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează.

 

Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este "ultimul său discurs în calitate de preşedinte" al Bulgariei, a transmis BTA, conform Agerpres.

Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că își va da demisia din funcție în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la alegerile viitoare.

Timp de săptămâni, au circulat speculații despre posibila demisie a președintelui și despre planurile sale de a conduce un proiect politic în cadrul alegerilor. Luna trecută, Radev a declarat presei că va dezvălui o inițiativă politică atunci când societatea se va aștepta mai puțin.

"Îmi voi prezenta demisia din funcția de Președinte al Republicii Bulgaria"

„Îmi voi prezenta demisia din funcția de Președinte al Republicii Bulgaria. Sunt încrezător că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși,” a declarat Radev în timpul discursului său. El a adăugat că acesta va fi ultimul său discurs în calitate de președinte.

„Pe parcursul mandatului meu, am acționat ghidat de interesele poporului și voi continua să fac acest lucru,” a spus el. „Cei aflați la putere trebuie să reflecteze asupra motivului pentru care au pierdut încrederea cetățenilor și au subminat instituțiile. Dacă guvernul ar fi apărat interesele naționale, ar fi respectat Constituția și separația puterilor și ar fi respins corupția și aroganța, întrebarea despre formarea propriului meu partid nu ar fi apărut. După atâtea discuții, este clar că un partid al consensului anti-mafia există deja”, a declarat Rumen Radev, conform Novinite.

Privind înapoi la cei nouă ani de mandat, Radev a rememorat principalele provocări cu care s-a confruntat: gestionarea statului în perioade de criză, confruntarea cu mari proteste împotriva influenței oligarhice și desemnarea de șapte guverne interimare. „Mi-ați încredințat responsabilitatea de a servi Bulgaria și am încercat să onorez această încredere prin fiecare decizie. Astăzi vă vorbesc pentru ultima dată în calitate de președinte și vă cer iertare,” a declarat el.

O fațadă a democrației controlată de păpușari și oligarhi

Radev a criticat actualul model de guvernare, numindu-l o fațadă a democrației, controlată de mecanisme oligarhice. „Politica se face în afara instituțiilor. Păpușarii dau directive Adunării Naționale în mod deschis, în fața camerelor,” a spus el. El a pus sub semnul întrebării de ce mulți bulgari nu mai votează, nu mai au încredere în mass-media, se simt sărăciți și trăiesc în nesiguranță, atribuind toate acestea unui sistem corupt care subminează încrederea publicului.

„Timpul compromisurilor a trecut,” a declarat Radev, mulțumind celor care l-au inspirat cu curaj, precum echipa și soția sa. Demisia sa marchează o cotitură dramatică în politica bulgară, pe măsură ce se pregătește să lanseze un nou proiect politic și să intre în alegeri.

Radev este al cincilea șef de stat ales democratic al Bulgariei. A fost ales pentru prima dată în noiembrie 2016 și reales în noiembrie 2021. Cel de-al doilea mandat al său era programat să se încheie în ianuarie 2027, iar alegerile prezidențiale erau prevăzute pentru octombrie anul acesta.

Anunțul său survine în contextul în care Bulgaria se îndreaptă către a opta votare parlamentară de la începutul anului 2021, după ce a eșuat să formeze un guvern în a treia și ultima încercare săptămâna trecută. Radev a declarat pe 16 ianuarie că alegerile anticipate erau inevitabile după luni de paralizie politică. „Ne îndreptăm spre alegeri,” a spus el jurnaliștilor, confirmând că alegătorii vor fi din nou chemați la urne, după prăbușirea negocierilor pentru formarea coaliției, potrivit Intellinews.

Bulgaria se află fără un guvern cu puteri depline de la demisia prim-ministrului Rossen Zhelyazkov, pe 11 decembrie 2025, după proteste naționale împotriva corupției și a unei propuneri de buget controversate. Guvernul lui Zhelyazkov, care a preluat puterea în ianuarie 2025 după luni de negocieri, a căzut pe fondul nemulțumirii publice față de influența 'oligarhilor'. Blocajul politic a afectat țara timp de mai bine de patru ani, erodând încrederea în instituțiile statului și lăsând mai multe guverne minoritare succesive să conducă în continuare.

Demisia lui Radev este fără precedent în Bulgaria post-comunistă și ridică întrebări procedurale, deoarece Constituția nu prevede clar procesul prin care un președinte își poate încheia mandatul înainte de termen. Experții juridici spun că demisia sa ar trebui confirmată de Curtea Constituțională.

Știre în curs de actualizare...

