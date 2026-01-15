Parteneriat strategic în Marea Neagră: Bulgaria obţine 10% din proiectele de explorare alături de OMV şi NewMed

Bulgaria este pregătită să joace un rol activ în activităţile de explorare a zăcămintelor de gaze şi petrol din Marea Neagră, unindu-şi forţele cu companiile energetice internaţionale OMV şi NewMed, a anunţat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, aflat la final de mandat, informează Novinite.

Pentru prima dată în istoria recentă, statul bulgar nu se va limita la colectarea taxelor de concesionare, ci va deţine o participaţie în proiectele de explorare. Participaţia se va situa la 10%.

Conform acordului, Bulgaria nu va suporta costurile pentru cele trei activităţi de foraj finalizate deja în apele adânci din Marea Neagră. În schimb, statul va investi alături de OMV şi NewMed în două noi operaţiuni de foraj, prima fiind deja demarată. Stankov a subliniat că această colaborarea marchează un important pas înainte în vederea asigurării aprovizionării ţării cu gaze naturale.

Pentru a superviza aceste iniţiative, va fi înfiinţat un directorat suplimentar în cadrul Bulgarian Energy Holding (BEH), dedicat exclusiv gestionării activităţilor de căutare şi explorare din Marea Neagră. Ministrul a descris decizia ca fiind o piatră de hotar mult aşteptată, care consolidează independenţa energetică a Bulgariei şi poziţionarea strategică în regiune.

În decembrie, reprezentanţii OMV Petrom anunţau că activităţile de explorare a perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria înregistrează progrese.

"Un pas major care consolidează prezenţa noastră în Marea Neagră"

"Suntem încântaţi să demarăm forajul de explorare în Bulgaria - un pas major care consolidează prezenţa noastră în Marea Neagră. Operarea simultană a două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României, reprezintă o realizare remarcabilă pentru echipa noastră. Acest proiect completează operaţiunile existente şi subliniază angajamentul nostru de a contribui la securitatea energetică a regiunii", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Conform OMV, nava de foraj Globetrotter I, deţinută de Noble Corporation, a ajuns în Bulgaria. Locaţia primei sonde, Vinekh-1, este la aproximativ 200 km est de Varna, în zona în care adâncimea apei este de circa 2.000 de metri. Pregătirile finale sunt în curs pentru a începe forajul de până la sfârşitul anului.

"Credem în potenţialul Mării Negre pentru regiune şi împreună cu partenerii de la NewMed Energy ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia. Este un moment important, care reflectă expertiza noastră de operator deep offshore în regiunea Mării Negre. Campania de foraj include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la circa 170 milioane de euro. Tehnologia avansată şi cele mai înalte standarde de siguranţă sunt esenţiale pentru operaţiunile noastre", a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie.

Campania de foraj este estimată să dureze aproximativ cinci luni

La rândul său, Yossi Abu, CEO al NewMed Energy, a subliniat că "începerea acestei campanii de foraj marchează un moment important pentru parteneriatul nostru şi pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune".

"Perimetrul Han Asparuh are un potenţial semnificativ şi deschide noi oportunităţi pentru Bulgaria. Totodată, este un pas important pentru extinderea operaţiunilor noastre în Europa de Sud-Est", a subliniat Yossi Abu.

Campania de foraj de explorare include două sonde, cu un buget total de circa 170 milioane de euro. Halliburton va furniza servicii integrate de foraj, iar SLB se va ocupa de testarea sondelor, se mai precizează în document.

Conform OMV, campania de foraj este estimată să dureze aproximativ cinci luni.

Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun din România şi are o suprafaţă de 13.712 km, cu adâncimi ale apei puţin sub 2.000 metri. Activităţile de explorare au început în 2012 şi au inclus studii geologice şi geofizice şi forarea a trei sonde de explorare. O campanie seismică 3D extinsă a fost finalizată în mai 2020 pentru a identifica potenţiale ţinte de foraj, conform Agerpres.

