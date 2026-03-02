Cazați, dar blocați. Realitatea din spatele unui zbor deviat: Salalah, oprirea neprevăzută din drumul spre România

În data de 28 februarie am avut programat zborul la ora 08:00 din Zanzibar către România, cu escală în Dubai, operat de compania Flydubai.

Cu aproximativ 20-30 de minute înainte de aterizarea programată în Dubai, echipajul ne-a informat inițial că nu putem ateriza din cauza unei furtuni de nisip. Ulterior, ni s-a comunicat că aeronava va fi redirecționată către un alt aeroport, fără detalii suplimentare în acel moment.

Am aterizat în Salalah, Oman. După aterizare, reprezentanții companiei ne-au informat că devierea a fost cauzată de atacul cu drone din Dubai.

Am stat aproximativ două ore în aeroport pentru formalități, timp în care ni s-au emis vize temporare valabile până la data de 9 martie. Ulterior, am fost transferați și cazați la Hamdan Plaza Hotel, costurile de cazare și masă fiind acoperite integral de compania aeriană.

Compania ne-a transmis oficial că monitorizează constant situația, colaborează cu autoritățile pentru găsirea unui nou zbor și nu poate confirma momentan o dată sau oră exactă de plecare. Au precizat și că va asigura cazarea și transferul la aeroport până la reprogramarea zborului și că vom fi informați imediat ce există detalii noi. Vă las aici și informarea de la ei:

(Bună ziua și vă mulțumim pentru mesaj.

În primul rând, vă rugăm să acceptați scuzele noastre sincere pentru inconvenientul cauzat de devierea zborului din 28 februarie. Înțelegem pe deplin cât de stresantă și frustrantă trebuie să fie această situație pentru dumneavoastră.

După cum știți, devierea către Salalah a fost cauzată de evoluții neașteptate în materie de securitate în Dubai, care au generat perturbări operaționale aflate în afara controlului companiei aeriene. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru rămâne în permanență prioritatea noastră principală.

În prezent, echipa noastră operațională monitorizează îndeaproape situația și colaborează cu autoritățile competente pentru reluarea călătoriei cât mai curând posibil, imediat ce va fi primită autorizarea. Din păcate, din cauza caracterului dinamic al situației, nu putem confirma în acest moment o oră exactă de plecare.

Vă asigurăm că:

Cazarea dumneavoastră la Hamdan Plaza Hotel Salalah va fi asigurată în continuare până când călătoria ulterioară va fi confirmată. Transferurile către aeroport vor fi organizate imediat ce va fi stabilită o nouă oră de plecare. Veți fi informați imediat ce vom primi detalii confirmate despre zbor. Vă rugăm să aveți răbdare și înțelegere în această perioadă. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați).

Revenind.

Am luat legătura și cu reprezentanța diplomatică a României din Oman și am transmis lista membrilor grupului nostru, dar nu avem nici din partea lor vreun răspuns concret, ci doar suntem luați în evidență.

Situația rămâne în continuare incertă.

Am încercat să căutăm zboruri către Muscat și apoi cu escala în Istanbul sau Zurich, iar ulterior în România, dar tarifele de zbor sunt uriașe, peste 1.000 de euro de persoană, dar și dacă faceam asta agenția de turism cu care am plecat a zis că nu ne poate garanta.

VEZI ȘI: Scutul de la Deveselu. „Americanii, absolut șocați. Au venit în România și, în patru ore, am spus da!”