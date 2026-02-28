Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă

Update: Ministrul Iranian de externe a confirmat că Ali Khamenei este în viaţă.

Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este în viaţă, a anunţat sâmbătă la postul NBC ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi. Acesta a declarat că Teheranul este "interesat" de o dezescaladare şi nu vizează ţările din Golf, transmite France Presse.

Ayatollahul Khamenei este încă în viaţă "din câte ştiu eu", a afirmat acesta. "Toţi înalţii responsabili sunt în viaţă. Deci, toată lumea este acum la postul său şi gestionăm situaţia".

"Nu există nicio comunicare în acest moment", însă "suntem cu siguranţă interesaţi de o dezescaladare", a adăugat el, precizând că a explicat ţărilor din Golf că Iranul nu are "nicio intenţie de a le ataca", ci vizează "bazele americane" pe care acestea le găzduiesc, "într-un act de legitimă apărare", conform Agerpres.

-ştirea iniţială-

La câteva ore după ce SUA şi Israel au lansat un atac cu rachete în mai multe locaţii din Iran, care a vizat lideri de top din regimul de la Teheran, televiziunea iraniană Al-Alam anunţă că liderul suprem Ali Khamenei va susţine un discurs.

Conform Reuters, liderul suprem al Iranului se află într-o locaţie sigură şi nu s-ar fi aflat în Teheran în momentul atacului asupra locuinţei sale.

Conform Jerusalem Post, oficialii iranieni au dat asigurări că vor transmite o înregistrare cu ayatollahul Ali Khamenei, la scurt timp după ce complexul de locuinţe al acestuia din Teheran a fost lovit de rachete israeliene. Până acum, însă, nu s-a întâmplat asta.

Primele anunţuri din tabăra israeliană după atacul asupra complexului lui Ali Khamenei au indicat că liderul suprem iranian ar fi putut fi rănit în atac. Nu a fost dată însă nicio confirmare, nici de către israelieni, americani sau iranieni.

CITEŞTE ŞI Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu poate fi contactat? Presa israeliană spune că nu se ştie nimic de ce s-a întâmplat cu el