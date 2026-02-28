Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu poate fi contactat? Presa israeliană spune că nu se ştie nimic de ce s-a întâmplat cu el

Conform Jerusalem Post, oficialii iranieni au dat asigurări că vor transmite o înregistrare cu ayatollahul Ali Khamenei, la scurt timp după ce complexul de locuinţe al acestuia din Teheran a fost lovit de rachete israeliene.

Primele anunţuri din tabăra israeliană după atacul asupra complexului lui Ali Khamenei au indicat că liderul suprem iranian ar fi putut fi rănit în atac. Nu a fost dată însă nicio confirmare, nici de către israelieni, americani sau iranieni.

De asemenea, se crede că ministrul Apărării din Iran, Amir Nasirzadeh şi comandantul Gărzilor Revoluţionare, Mohammed Pakpour, ar fi fost ucişi în urma atacurilor israeliene.

Cum arată complexul de locuinţe al lui Ali Khamenei din Teheran, după bombardament

Pe X circulă mai multe imagini despre cum ar arăta complexul de locuinţe al liderului Ali Khamenei după ce Israelul a atacat zona cu rachete.

se actualizează...