€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu poate fi contactat? Presa israeliană spune că nu se ştie nimic de ce s-a întâmplat cu el
Data actualizării: 17:25 28 Feb 2026 | Data publicării: 16:21 28 Feb 2026

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu poate fi contactat? Presa israeliană spune că nu se ştie nimic de ce s-a întâmplat cu el
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 Iran-SUA, desfășurare rapidă de evenimente diplomatice. Urmează negocieri Washington-Teheran. Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Agerpres

Presa israeliană anunţă că Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost izolat de orice contact şi că nu se ştie nimic despre soarta lui.

Conform Jerusalem Post, oficialii iranieni au dat asigurări că vor transmite o înregistrare cu ayatollahul Ali Khamenei, la scurt timp după ce complexul de locuinţe al acestuia din Teheran a fost lovit de rachete israeliene. 

Primele anunţuri din tabăra israeliană după atacul asupra complexului lui Ali Khamenei au indicat că liderul suprem iranian ar fi putut fi rănit în atac. Nu a fost dată însă nicio confirmare, nici de către israelieni, americani sau iranieni. 

De asemenea, se crede că ministrul Apărării din Iran, Amir Nasirzadeh şi comandantul Gărzilor Revoluţionare, Mohammed Pakpour, ar fi fost ucişi în urma atacurilor israeliene. 

Cum arată complexul de locuinţe al lui Ali Khamenei din Teheran, după bombardament 

Pe X circulă mai multe imagini despre cum ar arăta complexul de locuinţe al liderului Ali Khamenei după ce Israelul a atacat zona cu rachete. 

Sursa: X Christiaan Triebert

se actualizează... 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teheran
ali khamenei
israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Publicat acum 17 minute
”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Publicat acum 52 minute
Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 9 ore si 48 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Prima reacţie a NATO - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close