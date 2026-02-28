€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Lifestyle Vedete Cât câștigă Marius Urzică din renta viageră oferită de stat. E maximul acordat foștilor sportivi de elită
Data publicării: 17:08 28 Feb 2026

Cât câștigă Marius Urzică din renta viageră oferită de stat. E maximul acordat foștilor sportivi de elită
Autor: Giorgi Ichim

marius-urzica-simona-urzica Marius Urzica si Simona Urzica - Foto: captura Youtube Power Couple

Cât primește Marius Urzică din renta viageră și cui îi oferă statul român renta viageră.

Marius Urzică a revenit în atenția publicului odată cu show-ul Power Couple, unde a concurat alături de soția sa, Simona.

Cei doi s-au numărat printre cuplurile care au ajuns în finala emisiunii, într-o ediție carea adus în fața telespectatorilor trei perechi hotărâte să lupte pentru marele premiu și titlul de cel mai puternic cuplu.

Chiar dacă nu a plecat acasă cu marele premiu, Marius Urzică a vorbit deschis despre experiența din emisiune, spunând că participarea a avut pentru el, înainte de toate, o dimensiune personală, legată de familie și de relaxare.

Cât primește Marius Urzică de la statul român din renta viageră

Dincolo de aparițiile de pe micul ecran, Marius Urzică rămâne unul dintre foștii sportivi români recompensați consistent pentru performanțele din carieră.

La 50 de ani, Marius Urzică beneficiază de o rentă viageră de aproximativ 16.635 de lei pe lună, adică în jur de 3.300 de euro, sumă care reprezintă nivelul maxim acordat de stat foștilor sportivi de elită, potrivit informațiilor publicate de Antena 1.

Cui se acordă renta viageră?

În România, renta viageră este oferită sportivilor retrași din activitatea competițională care au obținut rezultate importante pe plan internațional.

Acest sistem este reglementat prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, iar cuantumul indemnizației diferă în funcție de performanțele realizate de fiecare sportiv de-a lungul carierei.

Suma încasată de Marius Urzică se află printre cele mai mari rente viagere acordate în prezent în România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Publicat acum 16 minute
”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Publicat acum 51 minute
Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Prima reacţie a NATO - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close