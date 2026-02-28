Cât câștigă Marius Urzică din renta viageră oferită de stat. E maximul acordat foștilor sportivi de elită

Marius Urzică a revenit în atenția publicului odată cu show-ul Power Couple, unde a concurat alături de soția sa, Simona.

Cei doi s-au numărat printre cuplurile care au ajuns în finala emisiunii, într-o ediție carea adus în fața telespectatorilor trei perechi hotărâte să lupte pentru marele premiu și titlul de cel mai puternic cuplu.

Chiar dacă nu a plecat acasă cu marele premiu, Marius Urzică a vorbit deschis despre experiența din emisiune, spunând că participarea a avut pentru el, înainte de toate, o dimensiune personală, legată de familie și de relaxare.

Cât primește Marius Urzică de la statul român din renta viageră

Dincolo de aparițiile de pe micul ecran, Marius Urzică rămâne unul dintre foștii sportivi români recompensați consistent pentru performanțele din carieră.

La 50 de ani, Marius Urzică beneficiază de o rentă viageră de aproximativ 16.635 de lei pe lună, adică în jur de 3.300 de euro, sumă care reprezintă nivelul maxim acordat de stat foștilor sportivi de elită, potrivit informațiilor publicate de Antena 1.

Cui se acordă renta viageră?

În România, renta viageră este oferită sportivilor retrași din activitatea competițională care au obținut rezultate importante pe plan internațional.

Acest sistem este reglementat prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, iar cuantumul indemnizației diferă în funcție de performanțele realizate de fiecare sportiv de-a lungul carierei.

Suma încasată de Marius Urzică se află printre cele mai mari rente viagere acordate în prezent în România.