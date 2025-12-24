„Doamna cu porumbeii” din filmul „Singur acasă” a făcut o mărturisire tragică

Actrița care a interpretat rolul iconic al „doamnei cu porumbei” în „Singur acasă” a mărturisit cum a fost „aruncată la gunoi” în ultimele etape ale carierei sale.

Vedeta irlandeză Brenda Fricker are o serie de roluri incredibile în palmares, dar pentru majoritatea oamenilor, ea este cunoscută mai ales ca străina cu inimă bună care l-a ajutat pe Kevin McCallister în timpul crizei sale de Crăciun.

Împreună cu armata ei de păsări, ea l-a luat sub aripa ei pe personajul interpretat de Macaulay Culkin în filmul de succes din 1992, în timp ce acesta era urmărit prin New York de Wet Bandits.

Ea reușește să îl salveze pe Kevin când aruncă semințele pentru păsări asupra lui Harry (Joe Pesci) și Marv (Daniel Stern) în Central Park, determinând stolul loial de porumbei cu care se împrietenise să se năpustească asupra răufăcătorilor.

Dar ar trebui să acordăm mai mult respect interpretei personajului iconic „doamna cu porumbei”, deoarece Fricker a avut și alte performanțe incredibile.

Cariera Brendei Fricker

Vedeta născută în Dublin a devenit prima actriță irlandeză care a câștigat un Oscar în 1990, când a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din filmul biografic My Left Foot.

Fricker a apărut și în filme precum So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield și A Time to Kill, Veronica Guerin, Inside I'm Dancing și Albert Nobbs de-a lungul ilustrei sale cariere.

Dar după ce a împlinit 70 de ani, actrița a declarat că simțea că oportunitățile de a apărea în mai multe filme s-au epuizat brusc.

Într-un interviu emoționant acordat anul trecut pentru The Times, Brenda Fricker a explicat că se simțea „invizibilă” după ce a împlinit 70 de ani.

„Nu se scriu roluri pentru femei în vârstă. Shakespeare a scris pentru femei în vârstă, dar niciunul dintre scriitorii tineri nu o face. Niciunul. Sunt atâția oameni minunați în jur... femei interesante, cu istorie și povești”, a spus vedeta din „Singur acasă”.

„Ține minte aceste cuvinte când împlinești 70 de ani: devii invizibilă. Richard Harris mi-a spus asta în timp ce stăteam pe stânci și priveam Oceanul Atlantic și mi-a rămas în minte. La împlinirea vârstei de 70 de ani, m-am gândit: Se înșeală, mă simt excelent. O săptămână mai târziu, am înțeles exact ce voia să spună. E ciudat. Trebuie să strigi ca să fii auzit. Așadar, nu sunt fără serviciu din alte motive, pur și simplu nu mai sunt roluri disponibile”, a completat actrița.

Starea de sănătate

În prezent, Brenda Fricker se confruntă cu o serie de probleme de sănătate. Deși nu a dezvăluit detalii, ea a explicat că „trăiește în fiecare zi cu dureri” și că este constant „obosită”.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian în septembrie anul acesta, actrița în vârstă de 80 de ani a declarat: „Rămân fără suflu doar vorbind. Nu am cunoscut niciodată oboseala în viața mea. Sunt epuizată. Oare mă voi mai ridica vreodată? Mor într-un mod îngrozitor. Pur și simplu mor, în fiecare zi, în dureri. Probabil voi trăi până la 100 de ani”.

Deși numele ei este sinonim cu unul dintre cele mai îndrăgite filme de Crăciun, actrița a dezvăluit anterior că nu se bucură prea mult de perioada sărbătorilor.

„Aș minți dacă aș spune că va fi un Crăciun frumos și fericit, pentru că sunt bătrână și locuiesc singură. Opresc telefonul și trag jaluzelele. Înregistrez câteva programe bune la televizor, am câinele meu și trec peste perioada asta în felul ăsta. Nu vreau să par negativistă, dar este un Crăciun diferit, atâta tot. Deși Crăciunul nu mi se pare că este atât de dificil, ceea ce mi se pare dificil este Revelionul”, a declarat Brenda Fricker pentru Radio 1 în 2021, potrivit The Independent.