Stiri

DCNews Stiri Accident spectaculos într-o comună de lângă Bucureşti. A zburat cu maşina şi a aterizat pe o casă
Data actualizării: 16:16 07 Feb 2026 | Data publicării: 09:46 07 Feb 2026

Accident spectaculos într-o comună de lângă Bucureşti. A zburat cu maşina şi a aterizat pe o casă
Autor: Florin Răvdan

Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Poliția

Un accident spectaculos a avut loc într-o comună de lângă Bucureşti.

O maşină a intrat cu viteză prea mare într-un sens giratoru şi a "decolat" la propriu. S-a întâmplat în comuna 1 decembrie, de lângă Bucureşti. Din declaraţiile martorilor, şoferul ar fi circulat cu o viteză excesiv de mare. 

"Din primele informații, un conducător auto de 54 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, în timp ce se deplasa pe Șoseaua Giurgiului, iar când a ajuns la km 15, acesta ar fi acroșat un alt autoturism, ulterior intrând în coliziune cu un sens giratoriu, fiind proiectat pe acoperișul unui imobil", a precizat IPJ Ilfov. 

Bărbatul a fost găsit de cadrele medicale încarcerat la locul accidentului. Pompierii l-au extras din autoturism, iar şoferul a primit îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, a fost transportat la un spital din Bucureşti, unde i s-au recoltat şi probe biologice, pentru a stabili dacă se afla sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe interzise. 

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc accidentul. 

VIDEO AICI

accident
sens giratoriu
bucuresti
Comentarii

