Copil de 5 ani, salvat după ce a căzut într-un lac în parc

Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul "Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova, la o distanţă de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, imediat după incident, un adult a intrat în apă pentru a-l salva şi a reuşit să îl ia în braţe, dar nu a mai putut ieşi la mal. În ajutorul lor au mai sărit încă cinci oameni, iar echipajele de intervenţie sosite la faţa locului i-au scos pe toţi din apă şi i-au transporta la spital pentru investigaţii medicale.

Atât copilul, cât şi cele şase persoane adulte erau conştiente şi cooperante la momentul preluării de către echipajele ISU.

La intervenţie au participat un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune.