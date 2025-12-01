1 Decembrie - Ziua Națională a României la Târgoviște

"Acum mai bine de un secol, la Alba Iulia, oameni curajoși au ridicat steaguri și speranțe. Astăzi, noi trebuie să ducem lecția mai departe și să nu renunțăm niciodată!", a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița, cu ocazia paradei de 1 Decembrie de la Târgoviște.

"Oriunde ne uităm, România se simte în fiecare sat, în fiecare oraș și în fiecare familie: bunici care păstrează tradițiile, părinți care își cresc copiii cu respect, profesori care deschid orizonturi, tineri care construiesc și români plecați care poartă țara în inimă.

Ei sunt România. Noi suntem România. Din Dâmbovița, să le insuflăm generațiilor viitoare dragostea și respectul pentru țară, să rămână aproape de familie și să-și clădească destinul aici, acasă.

Să ne îndreptăm privirea spre ziua de mâine cu speranță și curaj, purtând România în inimă!

La mulți ani, România!

La mulți ani tuturor românilor și dâmbovițenilor de pretutindeni!"