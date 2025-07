Zeci de mii de oameni au participat la prima zi de Neversea Kapital, pe Arena Naţională

"KAPITAL și-a deschis oficial porțile pentru zecile de mii de fani care au ales să trăiască prima ediție a celui mai tare festival din București. Arena Națională a fost epicentrul distractiei pentru peste 45.000 de participanți care au dansat și s-au bucurat de muzica artiștilor preferați până dimineață.

Axwell, Paul Kalkbrenner, KSHMR, Claptone, Kaaze sunt doar câteva dintre numele care au urcat pe scenă și au creat o atmosferă memorabilă.

Din seturile unora dintre artiști nu au lipsit piese românești. Axwell a remixat hitul “Cel mai fericit de pe pământ“ de la Rareș. KSHMR a integrat în setul său o parte din “Dudadu“, super hitul Irinei Rimes, dar și “Made in Romania”, sau “E mult, e greu” de la Johny Romano, “Baba Vanga” de la F.Charm. Scena Temple, atât de iubită de fanii KAPITAL, a debutat cu show-urile Mau P și Charlotte de Witte, doi artiști extrem de apreciați de fanii stilului techno.

Pentru cei care iubesc cultura urbană, The Ark i-a avut ca invitați speciali printre alții pe Macanache, Petre Ștefan, Azteca, Albert NBN și Puya, care a adunat mii de oameni la scenă și au cântat la unison hiturile celebrului rapper. Cabral (DJ Cabi) alături de DJ Antenna au încheiat petrecerea la The Ark.

Tot în cadrul festivalului, cei mai norocoși fani au participat la o petrecere surpriză, susținută de Andreea Esca și Otravă care au adus un vibe retro.

Celor care vor ajunge la festival începând de astăzi, organizatorii le recomandă să își facă check-in-ul online și să vină în festival înainte de ora 19.00 pentru a evita posibilă aglomerație", se arată într-un comunicat de presă.

Cel mai tare festival din București, KAPITAL continuă și astăzi cu Salvatore Ganacci, Don Diablo, R3hab, Sickick, Deborah de Luca, Nina Kraviz, dar și Erika Isac, M.G.L., CTC și IAN.

Start la înscrieri pentru ediţia din 2026

"Organizatorii au dat startul înregistrării pentru ediția KAPITAL 2026 pe http://neversea.com/. Duminică, 6 iulie, va începe vânzarea de abonamente GA la doar 69 EUR plus taxe (preț final 169 EUR plus taxe) și VIP, 139 EUR plus taxe (preț final 299 EUR plus taxe).

KAPITAL devine primul eveniment de anvergură organizat de UNTOLD Universe în capitala României, în același timp în care grupul se pregătește pentru ediția aniversară de 10 ani a mega festivalului UNTOLD de la Cluj- Napoca, dar și pentru a doua ediție a celui mai mare festival organizat vreodată în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD Dubai", se mai arată în comunicat.

