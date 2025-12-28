Circulaţia feroviară, oprită. Incident feroviar în Halta Romula

Circulaţia feroviară a fost oprită duminică seara pe raza Regionalei Craiova, în urma unui incident produs în Halta de Mişcare Romula, unde un tren de marfă a depăşit un semnal aflat pe indicaţia "oprire", informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.

"În data de 28 decembrie 2025, în jurul orei 17:56, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, s-a produs un incident feroviar în Halta de Mişcare Romula.

Un tren de marfă aparţinând operatorului feroviar Vest Trans Rail, care avea comandă de intrare la linia 2 cu oprire şi urma să se încrucişeze cu trenul RE 2522, a depăşit semnalul Y aflat pe indicaţia "oprire". Ca urmare a acestui fapt, trenul a talonat macazul nr. 2 şi s-a oprit pe linia curentă.

Imediat după producerea incidentului, impiegatul de mişcare a luat legătura cu mecanicul trenului RE 2522 şi a dispus oprirea acestuia, pentru prevenirea continuării deplasării. Trenul RE 2522 a fost retras în HM Vlăduleni.", precizează CFR SA, într-un comunicat transmis Agerpres.

Conform sursei citate, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

Călătorii trenului RE 2522 au fost preluaţi cu mijloace auto din staţia Vlăduleni şi transportaţi până la staţia Caracal, susţin reprezentanţii companiei.

"Urmează să fie organizată transbordarea pentru călătorii trenului RE 2011, pe distanţa Caracal - Vlăduleni. Circulaţia feroviară în zonă este oprită în continuare, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi restabilirea condiţiilor de siguranţă", se mai precizează în comunicat.