Un şofer băut din Botoşani a lovit un tânăr pe bicicletă şi apoi a încercat să ascundă maşina

Un tânăr de 20 de ani este anchetat de poliţişti după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a produs un accident mortal, iar apoi a încercat să ascundă maşina, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu
Potrivit sursei citate, şoferul care a produs accidentul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.
Victima este un bărbat de 30 de ani, care se deplasa pe bicicletă.
"Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei. Conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor şi fără a solicita intervenţia cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei, fiind identificat, ulterior, pe un drum din apropiere. Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale", a afirmat Nenişcu.
Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Autorul accidentului este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului, scrie Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News