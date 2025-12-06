Un şofer băut din Botoşani a lovit un tânăr pe bicicletă şi apoi a încercat să ascundă maşina

Potrivit sursei citate, şoferul care a produs accidentul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Victima este un bărbat de 30 de ani, care se deplasa pe bicicletă.

"Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei. Conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor şi fără a solicita intervenţia cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei, fiind identificat, ulterior, pe un drum din apropiere. Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale", a afirmat Nenişcu.

Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Autorul accidentului este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului, scrie Agerpres.