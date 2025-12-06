€ 5.0919
Apar primele critici după ce Netflix a anunţat că vrea să cumpere Warner şi HBO Max. Jane Fonda a răbufnit
Data publicării: 14:42 06 Dec 2025

Apar primele critici după ce Netflix a anunţat că vrea să cumpere Warner şi HBO Max. Jane Fonda a răbufnit
Autor: Florin Răvdan

Jane Fonda critică Netflix Fotografie de la John-Mark Smith: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/cana-cea-ca-bautura-tabel-2726370/
 

Celebra actriţă Jane Fonda a criticat dur posibila achiziţie a grupului Warner de către Netflix.

 Actriţa americană Jane Fonda, recompensată cu două premii Oscar, consideră că achiziţia studiourilor de film şi televiziune Warner Bros. de către Netflix este o "afacere catastrofală", care ameninţă întreaga industrie a divertismentului, transmite agenţia EFE.

Într-o declaraţie publicată vineri seară pe Instagram alături de Comitetul pentru Primul Amendament, un colectiv de artişti şi personalităţi marcante din domeniul cultural care apără libertatea de exprimare, actriţa a criticat în mod deschis acest acord, anunţat în aceeaşi zi.

Este "o escaladare alarmantă" care creează un conglomerat "ce ameninţă întreaga industrie a divertismentului, publicul democratic pe care îl deserveşte şi Primul Amendament", se arată în declaraţie.

"Nu este vorba doar de o afacere catastrofală care ar putea distruge industria noastră creativă. Este o criză constituţională exacerbată de dispreţul demonstrat al administraţiei faţă de lege", au declarat semnatarii.

Fonda a criticat, de asemenea, Netflix şi alte companii care ar putea fi implicate în acest acord, pe care l-a descris drept "distructiv".

"În calitate de administratori ai unei industrii bazate pe libertatea de exprimare, aveţi responsabilitatea de a ne apăra drepturile, nu de a le vinde pentru a vă umple buzunarele", a adăugat actriţa.

Netflix a anunţat vineri că va achiziţiona Warner Bros. Discovery (WBD), inclusiv studiourile sale de film şi televiziune, precum şi HBO şi HBO Max, pentru 82,7 miliarde de dolari.

Tranzacţia ar urma să se încheie după ce Warner Bros Discovery îşi va separa divizia Discovery Global, axată pe televiziune, care va include CNN, TNT Sports, Discovery+ şi canale gratuite din Europa, notează EFE. Acordul ar putea fi finalizat în al treilea trimestru al anului 2026.

Achiziţia WBD de către Netflix reprezintă fuziunea a două dintre cele mai importante companii de divertisment audiovizual.

Catalogul va include producţii HBO precum "The Big Bang Theory", "The Sopranos" şi "Game of Thrones", precum şi filme precum "The Wyzard of Oz" şi titluri DC Universe, acestea alăturându-se serialelor Netflix precum "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" şi "Adolescence", conform Agerpres.  

