Concertul lui Smiley care trebuia să aibă loc sâmbătă seara la West Side Christmas Market, anulat

Primăria Sectorului 6 a transmis un mesaj oficial prin care anunță că ploaia și vântul puternic fac imposibilă desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță.

Concertul, anulat din cauza vremii nefavorabile

„Din cauza vremii - ploaie și vânt - suntem nevoiți să anulăm concertul Smiley din această seară, de la West Side Christmas Market. Va fi reprogramat pe 20 decembrie! Vrem să vă bucurați de el în condiții bune. Seară bună să aveți!”, a transmis instituția.

Decizia a fost luată pentru protejarea artiștilor, a echipei tehnice și a publicului, întrucât vremea a devenit instabilă încă din cursul după-amiezii.

Concertul a fost reprogramat pentru 20 decembrie, când organizatorii speră ca vremea să permită desfășurarea show-ului în cele mai bune condiții. Până atunci, West Side Christmas Market rămâne deschis, iar vizitatorii se pot bucura de decorurile de iarnă, căsuțele comercianților și activitățile pregătite în târg.