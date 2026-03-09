€ 5.0979
Stiri

Vladimir Putin întinde o mână Europei. Ce propune liderul de la Kremlin
Data publicării: 21:07 09 Mar 2026

Vladimir Putin întinde o mână Europei. Ce propune liderul de la Kremlin
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Foto: Agerpres

Putin spune că există o criză energetică globală, dar că Rusia este pregătită să lucreze cu Europa.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a declanşat o criză energetică globală şi a atras atenţia că producţia de petrol dependentă de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar putea înceta în curând, relatează Reuters și Agerpres.

Putin a afirmat că Rusia, "al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume şi deţinătoarea celor mai mari rezerve de gaze naturale", este gata să colaboreze din nou cu clienţii europeni dacă aceştia doresc să revină la o cooperare pe termen lung.

Puterile occidentale, însă, şi-au redus drastic dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti ca răspuns la războiul Moscovei din Ucraina şi la sancţiunile ulterioare impuse de UE şi G7.

Pierderea pieţei europene a privat Rusia de cei mai profitabili clienţi ai săi şi a forţat-o să vândă petrol şi gaze la reduceri semnificative către Asia.

Vorbind la o întâlnire televizată cu oficiali guvernamentali şi şefii principalilor producători de petrol şi gaze din Rusia, Putin a declarat că Rusia a avertizat în repetate rânduri că destabilizarea Orientului Mijlociu ar putea duce la o criză energetică având implicaţii grave pentru economia globală şi că acest lucru s-a materializat.

CITEȘTE ȘI               -             Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!

Industria de petrol și gaze, motor al economiei Rusiei. Propunere pentru europeni

Preţurile petrolului au depăşit 100 de dolari pe baril luni, atingând vârfuri nemaivăzute din 2022, deoarece Strâmtoarea Ormuz, care reprezintă aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate, a fost practic închisă din cauza războiului cu Iranul.

"Producţia de petrol depinde de Strâmtoarea Ormuz şi riscă să se oprească total în următoarea lună. A început deja să scadă, iar instalaţiile de depozitare din regiune se umplu cu petrol care nu poate fi transportat, este extrem de dificil de transportat sau este extrem de scump de transportat", a spus Putin.

El a mai afirmat că firmele ruseşti ar trebui să profite de situaţia actuală din Orientul Mijlociu, deşi a menţionat că creşterea preţurilor a fost probabil temporară. Încasările din petrol şi gaze reprezintă aproximativ un sfert din veniturile totale ale bugetului federal.

Naţiunile G7 au declarat luni că sunt pregătite să implementeze "măsuri necesare" ca răspuns la creşterea preţurilor globale la petrol, dar nu s-au angajat să elibereze rezervele de urgenţă.

"Suntem pregătiţi să colaborăm şi cu europenii. Dar avem nevoie de nişte semnale din partea lor că sunt pregătiţi şi dispuşi să colaboreze cu noi şi că vor asigura această sustenabilitate şi stabilitate", a declarat Putin.

Săptămâna trecută, el a ordonat guvernului să ia în considerare mutarea fluxurilor rămase de petrol şi gaze ruseşti din Europa, înainte ca Uniunea Europeană să înceapă să aplice decizia sa de a interzice complet combustibilii fosili din Rusia.

Înainte de războiul din Ucraina, Europa cumpăra peste 40% din gazele sale din Rusia, dar vânzările combinate de gaze prin conducte şi de GNL din Rusia au reprezentat doar 13% din totalul importurilor UE în 2025.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
rusia
europa
razboi
