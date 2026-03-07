Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video

O explozie puternică a fost auzită în Dubai, în mai multe părți ale orașului, inclusiv în zona Dubai Marina, care este populară printre turiști, potrivit NEXTA.

Se pare că resturile unei drone iraniene interceptate s-au prăbușit în celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai. În videoclipul de mai jos se poate vedea cum iese fum de la etajul 88.

Serviciile de urgență au sosit la fața locului, iar evacuarea este în curs de desfășurare. Din, până la acest moment nu au fost raportate victime.

Atacul din Dubai ar fi vizat două ținte. Pe de o parte etajele superioare ale Turnului Marina 23, iar pe de altă parte un vehicul care a fost incendiat.

CITEȘTE ȘI - Momentul în care aeroportul din Dubai e lovit de o dronă / video viral