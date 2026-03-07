€ 5.0941
Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
Data publicării: 20:34 07 Mar 2026

BREAKING NEWS Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
Autor: Ioan-Radu Gava

dubai fotografie aeriana Foto: Unsplash

Dronele lansate din Iran au fost interceptate de apărarea antiaerieană din Dubai.

O explozie puternică a fost auzită în Dubai, în mai multe părți ale orașului, inclusiv în zona Dubai Marina, care este populară printre turiști, potrivit NEXTA.

Se pare că resturile unei drone iraniene interceptate s-au prăbușit în celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai. În videoclipul de mai jos se poate vedea cum iese fum de la etajul 88.

Serviciile de urgență au sosit la fața locului, iar evacuarea este în curs de desfășurare. Din, până la acest moment nu au fost raportate victime.

Atacul din Dubai ar fi vizat două ținte. Pe de o parte etajele superioare ale Turnului Marina 23, iar pe de altă parte un vehicul care a fost incendiat.

dubai
drona
iran
razboi
