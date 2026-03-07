Explozie masivă în orașul iranian Bushehr. Ar fi fost lovit sediul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice / video

O explozie puternică a avut loc, sâmbătă după-amiază, în orașul iranian Bushehr. Potrivit unor relatări de pe X, ar fi fost lovit sediul Gărzii Revoluționare Islamice și baza aeriană din Bushehr.

Atacurile aeriene ar fi vizat provinciile iraniene Teheran, Bushehr și Azerbaidjanul de Est.

Războiul împotriva Iranului a izbucnit în urmă cu o săptămână, atunci când forțele israeliene și americane au vizat mai multe facilități militare ale Teheranului, dar și conducerea regimului teocratic.

În atacurile preventive de săptămâna trecută a fost lichidat și liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

CITEȘTE ȘI - Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur

Ataque contra una base aérea iraní en Bushehr. pic.twitter.com/e9USjcHrAe — Dani Lerer (@danilerer) March 7, 2026

????| ULTIMA HORA: La sede de la Guardia Revolucionaria islámica de Irán en Bushehr ha sido destruida. ???? Estados Unidos e Israel le dan con todo al régimen terrorista de Irán. pic.twitter.com/CWegS7yyRB — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 7, 2026