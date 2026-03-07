€ 5.0941
Stiri

Explozie masivă în orașul iranian Bushehr. Ar fi fost lovit sediul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice / video
Data publicării: 16:17 07 Mar 2026

Explozie masivă în orașul iranian Bushehr. Ar fi fost lovit sediul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice / video
Autor: Ioan-Radu Gava

iranul pe harta Foto: Unsplash

Atacuri aeriene au avut loc, sâmbătă, în provinciile iraniene Teheran, Bushehr și Azerbaidjanul de Est.

O explozie puternică a avut loc, sâmbătă după-amiază, în orașul iranian Bushehr. Potrivit unor relatări de pe X, ar fi fost lovit sediul Gărzii Revoluționare Islamice și baza aeriană din Bushehr.

Atacurile aeriene ar fi vizat provinciile iraniene Teheran, Bushehr și Azerbaidjanul de Est.

Războiul împotriva Iranului a izbucnit în urmă cu o săptămână, atunci când forțele israeliene și americane au vizat mai multe facilități militare ale Teheranului, dar și conducerea regimului teocratic. 

În atacurile preventive de săptămâna trecută a fost lichidat și liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

CITEȘTE ȘI               -              Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur

Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
israel
razboi
