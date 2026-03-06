Țara din UE care reia serviciul militar obligatoriu după 17 ani

Săptămâna viitoare, începând de luni, 9 martie, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie militară de bază; serviciul militar a redevenit obligatoriu pentru croaţi după 17 ani, consemnează vineri agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Croația vizează recrutarea anuală a 4.000 de tineri

Recrutarea obligatorie are loc în cadrul strategiei mai ample a ţării pentru soluţionarea problemelor de securitate în Europa şi Balcanii Occidentali. Croaţia şi-a modificat legislaţia în domeniul apărării în octombrie anul trecut, urmând tendinţe deja prezente şi în alte state europene, în contextul tensiunilor cu Rusia.

Deşi măsura a fost iniţial controversată, mai mult de jumătate din primul contingent este formată din voluntari, iar 10% din aceştia sunt femei. Doar zece din cei chemaţi sub arme au invocat obiecţii de conştiinţă şi au optat pentru serviciul civil - cea mai redusă proporţie din Europa, conform unor cercetători.

Guvernul de la Zagreb intenţionează să recruteze anual 4.000 de tineri, începând chiar din 2026.

Recruţii vor fi instruiţi pentru deprinderi de bază pentru supravieţuire, autoapărare, primul ajutor şi controlul direct al dronelor în timp real. Programul include stimulente cum ar fi o soldă lunară de 1100 de euro, recunoaşterea vechimii în muncă şi prioritate la angajările în sectorul public.

Croaţia este a zecea ţară din NATO care recurge la serviciul militar obligatoriu, după Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.

Citește și: Iranul și tensiunile interne: De ce are două armate. Scindarea pe care s-a bazat Trump când a atacat Teheranul