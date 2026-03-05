Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela

Declarațiile survin după moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor aeriene lansate de SUA şi Israel în Iran, transmite Reuters.

Trump invocă situația din Venezuela

"Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran", a afirmat Donald Trump în interviul acordat publicaţiei Axios.

"Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a evidențiat el, cu referire la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe data de 3 ianuarie.

Fiul ayatollahului Khamenei a supraviețuit

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Khamenei, a supravieţuit atacurilor aeriene americane şi israeliene asupra Iranului. Unele publicații media au susţinut săptămâna aceasta că el va fi noul lider suprem iranian, însă informaţia nu s-a concretizat.

Cleric de rang mediu, însă reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături apropiate cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran. El este văzut în continuare ca fiind posibil succesor al tatălui său. Noul lider suprem al Iranului nu a fost încă desemnat.

Regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia

În ciuda bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, fiind obiectivul principal urmărit de fapt de Donald Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene nu ar fi suficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a afirmat că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran "dacă va fi necesar", notează Agerpres.

