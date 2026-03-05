€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Data actualizării: 19:50 05 Mar 2026 | Data publicării: 19:49 05 Mar 2026

Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Autor: Andrei Itu

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului.

Declarațiile survin după moartea ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor aeriene lansate de SUA şi Israel în Iran, transmite Reuters.

Trump invocă situația din Venezuela

"Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran", a afirmat Donald Trump în interviul acordat publicaţiei Axios.

"Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a evidențiat el, cu referire la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe data de 3 ianuarie.

Vezi și - Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video

Fiul ayatollahului Khamenei a supraviețuit

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Khamenei, a supravieţuit atacurilor aeriene americane şi israeliene asupra Iranului. Unele publicații media au susţinut săptămâna aceasta că el va fi noul lider suprem iranian, însă informaţia nu s-a concretizat.

Cleric de rang mediu, însă reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături apropiate cu Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran. El este văzut în continuare ca fiind posibil succesor al tatălui său. Noul lider suprem al Iranului nu a fost încă desemnat.

Regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia 

În ciuda bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, fiind obiectivul principal urmărit de fapt de Donald Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene nu ar fi suficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a afirmat că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran "dacă va fi necesar", notează Agerpres.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
razboi
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 34 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 38 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 42 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 49 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close