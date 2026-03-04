€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri România cere activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE pentru a aduce românii din Orientul Mijlociu acasă
Data actualizării: 18:37 04 Mar 2026 | Data publicării: 17:50 04 Mar 2026

România cere activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE pentru a aduce românii din Orientul Mijlociu acasă
Autor: Iulia Horovei

tarom avion Avion TAROM. Foto: Agerpres/TAROM

România a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru sprijin privind repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, a confirmat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

România se alătură altor cinci state membre ale UE care au apelat la acest mecanism până în acest moment. Italia, Austria, Franța, Luxemburg și Slovacia au decis solicitarea activării acestui mecanism.

Astfel, țara noastră va primi ajutor pentru a reuși să repatrieze cetățenii blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu, după conflictul izbucnit de SUA și Israel în Iran.

Ajutor de la Bruxelles pentru repatrierea cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu

„Mecanismul de Protecție Civilă poate fi activat. Șase state membre, dintre care și România, au solicitat activarea acestui mecanism pentru a putea să permită repatrierea pentru cetățenii UE. Există o consecință directă a activării acestui mecanism și anume că UE poate să finanțeze, să deconteze o parte din costuri, maximum 75% din costuri pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le cunoaște.

Mecanismul de Protecție Civilă permite și o bună coordonare a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, la Digi24.

De asemenea, aceasta a explicat că activarea mecanismului va începe din acest moment, repatrierile din ultimele zile fiind realizate de instituțiile statului român, fără sprijinul UE. Toți cetățenii din blocul comunitar vor beneficia de acest sprijin: „A fost solicitat activarea mecanismului, nu ne putem uita la operațiuni din trecut, din ultimele zile. Se va întâmpla de acum înainte.

Și cetățenii români, dar și cetățeni ai altor state membre vor putea să beneficieze de eforturile României sub mecanism. Vorbim despre evacuare, de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin”, a mai spus, miercuri seară, Mînzatu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
conflict orientul mijlociu
conflict Iran SUA Israel
repatriere cetățeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
400.000 de euro, daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani
Publicat acum 12 minute
Dosarul lui Mario Iorgulescu va fi rejudecat
Publicat acum 21 minute
Miza preluării Azomureș de către Romgaz. ”Ar avea tot sensul din lume. Ia gândiţi-vă”
Publicat acum 22 minute
Ce l-ar fi determinat pe Donald Trump să înceapă atacul asupra Iranului
Publicat acum 40 minute
Șomajul: Unde se pierd cele mai multe locuri de muncă. Dumitru Costin (BNS) răspunde la DC NEWS - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close