România cere activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE pentru a aduce românii din Orientul Mijlociu acasă

România se alătură altor cinci state membre ale UE care au apelat la acest mecanism până în acest moment. Italia, Austria, Franța, Luxemburg și Slovacia au decis solicitarea activării acestui mecanism.

Astfel, țara noastră va primi ajutor pentru a reuși să repatrieze cetățenii blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu, după conflictul izbucnit de SUA și Israel în Iran.

Ajutor de la Bruxelles pentru repatrierea cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu

„Mecanismul de Protecție Civilă poate fi activat. Șase state membre, dintre care și România, au solicitat activarea acestui mecanism pentru a putea să permită repatrierea pentru cetățenii UE. Există o consecință directă a activării acestui mecanism și anume că UE poate să finanțeze, să deconteze o parte din costuri, maximum 75% din costuri pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le cunoaște.

Mecanismul de Protecție Civilă permite și o bună coordonare a operațiunilor, a resurselor între statele membre, așa încât există o valoare adăugată clară a intervenției europene pe aceste activități”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, la Digi24.

De asemenea, aceasta a explicat că activarea mecanismului va începe din acest moment, repatrierile din ultimele zile fiind realizate de instituțiile statului român, fără sprijinul UE. Toți cetățenii din blocul comunitar vor beneficia de acest sprijin: „A fost solicitat activarea mecanismului, nu ne putem uita la operațiuni din trecut, din ultimele zile. Se va întâmpla de acum înainte.

Și cetățenii români, dar și cetățeni ai altor state membre vor putea să beneficieze de eforturile României sub mecanism. Vorbim despre evacuare, de transport al celor care au nevoie înapoi către țările din care provin”, a mai spus, miercuri seară, Mînzatu.