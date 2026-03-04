Accident grav în București: Femeie lovită pe trecerea de pietoni la Piața Romană. Victima a decedat

Un accident grav s-a produs marți după-amiază, în București, în zona Piața Romană, unde o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Gheorghe Magheru, într-unul dintre cele mai circulate puncte din Capitală.

Victima, în vârstă de aproximativ 45-50 de ani, traversa strada în momentul în care a fost surprinsă de un autoturism. Impactul a fost puternic. Femeia a intrat în stop cardio-respirator, iar la scurt timp a decedat.

Echipajele medicale au intervenit rapid. La fața locului au ajuns UTIM, SMURD, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, dar și polițiștii Brigăzii Rutiere. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, chiar pe asfalt, în mijlocul intersecției.

Ce se știe despre accidentul grav din București

Primele date transmise de Brigada Rutieră arată că apelul la 112 a anunțat producerea unui accident exact după momentul în care femeia s-ar fi angajat în traversare.

La volan se afla un bărbat de 50 de ani. Acesta circula pe Bulevardul Gheorghe Magheru, dinspre Piața Universității către Piața Romană, când a surprins și accidentat pietonul. Împrejurările exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost zero, potrivit informațiilor oficiale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili clar cum s-a produs accidentul grav în București, care sunt cauzele și dacă au existat factori suplimentari care au dus la impact.

Potrivit surselor România TV, femeia s-ar fi împiedicat în timpul traversării, iar șoferul nu a observat-o.

Haos în trafic după ce o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni la Piața Romană

Evenimentul a afectat serios circulația în centrul Capitalei. Traficul pe Bulevardul Magheru, pe sensul spre Piața Victoriei, a devenit rapid extrem de aglomerat.

Pentru intervenția echipajelor și efectuarea măsurătorilor, au fost impuse restricții majore. Pe sensul către Piața Romană, benzile 2, 3 și 4 au fost restricționate. În direcția opusă, spre Piața Universității, banda a 4-a a fost blocată temporar.

Cercetările sunt în desfășurare, iar zona rămâne sub supravegherea polițiștilor până la finalizarea procedurilor, potrivit România TV.

