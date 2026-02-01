€ 5.0961
DCNews Stiri Atenție, șoferi: carosabil alunecos în București! Mai multe tamponări în Capitală. ”Este jale, este gheață pe dedesubt”
Data actualizării: 22:16 01 Feb 2026 | Data publicării: 21:55 01 Feb 2026

Atenție, șoferi: carosabil alunecos în București! Mai multe tamponări în Capitală. ”Este jale, este gheață pe dedesubt”
Autor: Irina Constantin

accident bucuresti foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

Ninsoarea de duminică seară pare că a luat prins surprindere autoritățile locale. Mai multe tamponări ușoare au avut loc deja în București.

UPDATE: Primăria Generală anunță, în urmă cu scurt timp, că se intervine în toate cele șase sectoare, cu zeci de utilaje în fiecare: 

Atenție, șoferi: carosabil alunecos în București! Mai multe tamponări în Capitală. ”Este jale, este gheață pe dedesubt”

Bucureștiul se află sub Cod Galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite, valabil până luni dimineață, la ora 10:00. 

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

”În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6...10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp). În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50...55 km/h, viscolind temporar ninsoarea” au anunțat meteorologii pentru mai multe județe din sudul țării și Capitală. 

Ninsoarea care a început duminică după-amiază în București, înghețată, s-a depus, iar carosabilul este alunecos. Mai multe tamponări ușoare au avut loc deja în București, iar șoferii spun că, inclusiv la viraje ușoare, au alunecat. 

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

Prin urmare, mare atenție la drum! 

Până marți continuă să fie ger în București, cu temperaturi minime și maxime negative. De miercuri se încălzește ușor, iar joi deja minimele vor fi pozitive, maximele ajungând în jurul a 5-7 grade Celsius

Bucureștenii au reacționat, după ce nu au văzut nicio mașină de deszăpezire pe șosele, iar carosabilul este alunecos, deși alertele de la Administrația Națională de Meteorologie erau cunoscute: 

  • Iar au fost luate autoritățile prin surprindere. 

  • Nu e nimic surprinzător, a fost anunțată zăpadă viscolită în București până mâine!

  • Sectorul 1, zona Ion Mihalache, Chitila, Pajura, Bucureștii Noi-  este jale, gheață pe dedesubt, un scuterist săracul de la Glovo nu se putea mișca de pe loc cu scuterul. 

ninsoare
bucuresti
accident bucuresti
