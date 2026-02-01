Atenție, șoferi: carosabil alunecos în București! Mai multe tamponări în Capitală. ”Este jale, este gheață pe dedesubt”

UPDATE: Primăria Generală anunță, în urmă cu scurt timp, că se intervine în toate cele șase sectoare, cu zeci de utilaje în fiecare:

Bucureștiul se află sub Cod Galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite, valabil până luni dimineață, la ora 10:00.

foto Info Trafic București și Ilfov/ Facebook

”În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6...10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp). În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50...55 km/h, viscolind temporar ninsoarea” au anunțat meteorologii pentru mai multe județe din sudul țării și Capitală.

Ninsoarea care a început duminică după-amiază în București, înghețată, s-a depus, iar carosabilul este alunecos. Mai multe tamponări ușoare au avut loc deja în București, iar șoferii spun că, inclusiv la viraje ușoare, au alunecat.

Prin urmare, mare atenție la drum!

Până marți continuă să fie ger în București, cu temperaturi minime și maxime negative. De miercuri se încălzește ușor, iar joi deja minimele vor fi pozitive, maximele ajungând în jurul a 5-7 grade Celsius.

Bucureștenii au reacționat, după ce nu au văzut nicio mașină de deszăpezire pe șosele, iar carosabilul este alunecos, deși alertele de la Administrația Națională de Meteorologie erau cunoscute: