Vremea se răcește, iar vântul bate cu putere. Prognoza meteo pentru joi, vineri și weekend în București și-n țară

De joi, ”vremea se va răci în toate regiunile și se vor înregistra valori termice în jurul celor normale datei. Cerul va avea înnorări, local în Carpații Orientali și pe arii restrânse în cei Meridionali unde trecător vor predomina ninsorile slabe, iar cu probabilitate mai mare în Moldova și Oltenia vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar la altitudini mari de până la 60...80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade, izolat în vest și nord-vest, iar cele minime în general între -3 și 4 grade. Spre dimineață, izolat se va produce brumă” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

În București, valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Prognoza meteo pentru vineri, 20 martie

Vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în regiunile vestice, dar va avea înnorări în restul teritoriului. Temporar vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Moldova și în estul Transilvaniei, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea cu totul izolat va ploua. În Carpații Orientali și pe alocuri în Carpații Meridionali vor fi mai ales ninsori în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul și centrul Moldovei, Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei și local la altitudini mari la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4...-2 grade în zonele depresionare și 5...6 grade pe litoral. Izolat se va produce brumă.

În Capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Vremea în weekend

Sâmbătă, în țară, valorile termice vor crește ușor în sudul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales noaptea va ploua slab în Dobrogea, local în Muntenia și Moldova și izolat în celelalte regiuni, iar în estul Transilvaniei trecător vor fi precipitații mixte. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în jumătatea estică a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 14 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade. Izolat se va produce brumă.

În București, cerul va avea înnorări și spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploaie. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

Duminică, temperaturile vor fi în scădere local în sudul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară. Cerul va avea înnorări și va ploua slab în sud, local în estul, centrul și sud-vestul teritoriului, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale pe parcursul zilei în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade. Izolat se va produce bruma.

În București, valorile termice diurne vor scădea. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 4...5 grade.