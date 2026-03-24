DCNews Vremea De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Data actualizării: 15:56 24 Mar 2026 | Data publicării: 15:55 24 Mar 2026

De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Autor: Iulia Horovei

ploi vreme cod anm prognoza Imagine cu o femeie care merge prin ploaie. Sursa foto: Agerpres

Meteorologii au actualizat prognoza pentru perioada următoare, anunțând ce vreme ne așteaptă de Florii și de Paște.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că începând cu finalul acestei săptămâni se vor înregistra ploi, în timp ce, la munte, e posibil să se consemneze și ninsori. Totuși, până joi inclusiv, temperaturile vor fi ridicate în mare parte din țară.

Temperaturi ridicate până joi. De vineri încep ploile

„Acest episod mai rece, care va fi de interes la final de săptămână, practic începând din 28 martie până spre finalul primei luni din această primăvară, va aduce temperarturi ușor în scădere.

Vom avea în ziua de sâmbătă, în partea de Sud, Sud-Est, Est a țării valori între 10-12 grade Celsius, iar în Nord-Vest, 16-17 grade, pentru ca, începând de duminică, temperaturile să scadă în toată țara. Ne apropiem de normalul termic al perioadei în care ne aflăm. Vorbim despre un ecart la nivelul maximelor între 10-14 grade, astfel încât tendința de scădere să fie către un regim normal.

Vor fi și ploi, mai ales de vineri. La început, în partea de Sud a țării, după care, în extindere, în cea mai mare parte a țării. E foarte bine că va ploua, cel puțin pentru agricultură, luând în considerare că valoarea acumulată de la începutul lunii martie din acest an și până în prezent însumează doar 1l/m2 față de o medie climatologică de 38,2 l/m2. Iar cea mai secetoasă lună martie, 1972, a înregistrat o cantitate medie de 12l/m2. Avem un martie foarte secetos, cel puțin pentru primele decade. Odată cu răcirea este posibil ca la munte să vorbim, la altitudini mari, de ninsori. În rest, precipitații sub formă de ploaie”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Temperaturi ridicate în această perioadă

„Până atunci, să ne bucurăm de vremea mai caldă, cu valori de temperaturi, astăzi, până la 17 grade Celsius. Deja consemnăm în partea de Nord-Vest, Vest, chiar și în Sud-Est valori de 17 grade la această oră. Mâine vor fi valori de 12-18 grade, ca joi să aducă, în extremitatea sudică și în Vestul țării valori de 20 de grade Celsius”, a mai punctat aceasta.

Vremea de Florii și de Paște

Elena Mateescu a anunțat că temperaturile de Florii și de Paște ar putea fi mai mici decât normalul perioadei, dar prognoza va suferi, într-o oarecare măsură, anumite modificări până în apropierea acestor sărbători.

„În această dimineață, s-a actualizat estimarea pentru intervalul 23 martie - 20 aprilie. Pentru intervalul 6 aprilie - 13 aprilie, avem o schimbare în ceea ce privește regimul de temperaturi, valori ușor mai coborâte decât normalul termic al perioadei respective. Dar este posibil să intervină modificări, pentru că, cu cât gradul de anticipație este mai mare, cu atât acuratețea prezintă un grad de incertitudine”, a mai spus aceasta.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 18 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 19 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 20 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 24 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 56 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close