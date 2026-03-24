De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că începând cu finalul acestei săptămâni se vor înregistra ploi, în timp ce, la munte, e posibil să se consemneze și ninsori. Totuși, până joi inclusiv, temperaturile vor fi ridicate în mare parte din țară.

Temperaturi ridicate până joi. De vineri încep ploile

„Acest episod mai rece, care va fi de interes la final de săptămână, practic începând din 28 martie până spre finalul primei luni din această primăvară, va aduce temperarturi ușor în scădere.

Vom avea în ziua de sâmbătă, în partea de Sud, Sud-Est, Est a țării valori între 10-12 grade Celsius, iar în Nord-Vest, 16-17 grade, pentru ca, începând de duminică, temperaturile să scadă în toată țara. Ne apropiem de normalul termic al perioadei în care ne aflăm. Vorbim despre un ecart la nivelul maximelor între 10-14 grade, astfel încât tendința de scădere să fie către un regim normal.

Vor fi și ploi, mai ales de vineri. La început, în partea de Sud a țării, după care, în extindere, în cea mai mare parte a țării. E foarte bine că va ploua, cel puțin pentru agricultură, luând în considerare că valoarea acumulată de la începutul lunii martie din acest an și până în prezent însumează doar 1l/m2 față de o medie climatologică de 38,2 l/m2. Iar cea mai secetoasă lună martie, 1972, a înregistrat o cantitate medie de 12l/m2. Avem un martie foarte secetos, cel puțin pentru primele decade. Odată cu răcirea este posibil ca la munte să vorbim, la altitudini mari, de ninsori. În rest, precipitații sub formă de ploaie”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Temperaturi ridicate în această perioadă

„Până atunci, să ne bucurăm de vremea mai caldă, cu valori de temperaturi, astăzi, până la 17 grade Celsius. Deja consemnăm în partea de Nord-Vest, Vest, chiar și în Sud-Est valori de 17 grade la această oră. Mâine vor fi valori de 12-18 grade, ca joi să aducă, în extremitatea sudică și în Vestul țării valori de 20 de grade Celsius”, a mai punctat aceasta.

Vremea de Florii și de Paște

Elena Mateescu a anunțat că temperaturile de Florii și de Paște ar putea fi mai mici decât normalul perioadei, dar prognoza va suferi, într-o oarecare măsură, anumite modificări până în apropierea acestor sărbători.

„În această dimineață, s-a actualizat estimarea pentru intervalul 23 martie - 20 aprilie. Pentru intervalul 6 aprilie - 13 aprilie, avem o schimbare în ceea ce privește regimul de temperaturi, valori ușor mai coborâte decât normalul termic al perioadei respective. Dar este posibil să intervină modificări, pentru că, cu cât gradul de anticipație este mai mare, cu atât acuratețea prezintă un grad de incertitudine”, a mai spus aceasta.