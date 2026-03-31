”La începutul lunii martie, vortexul stratosferic a intrat într-un proces de dezorganizare. S-a divizat atunci, la începutul lunii martie, în două nuclee principale, unul care a coborât spre continentul nord-american, altul spre Eurasia. Pentru noi, de interes au fost mici ”evadări” dinspre vortexul polar, ale aerului rece. Ciclonul Deborah s-a dezvoltat în condițiile în care un aer foarte rece era în straturile mai înalte, iar exact aer foarte rece a venit dinspre zona arctică, a reușit să ajungă până spre bazinul Mării Mediterane și a favorizat dezvoltarea ciclonică în straturile mai joase și apoi pe întreaga coloană troposferică. Este un meganism care asigură formarea unor cicloni foarte activi. Noi am fost, din fericire, în marginea nordică a evoluției acestui ciclon care a afectat cu precădere sudul Italiei, cu cantități foarte mari de precipitații. Nu este exclus să mai avem astfel de mici evadări în prima parte a lunii aprilie. Există acum semnalul unei răciri a vremii sperăm că-n săptămâna după Paști” a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Riscul de ploi este însă încă din Joia Mare.