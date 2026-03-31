€ 5.0988
|
$ 4.4463
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
De ce nu scăpăm de frig și ploi. Explicația din ANM. "Vortexul polar s-a divizat"
Data actualizării: 23:27 31 Mar 2026 | Data publicării: 23:26 31 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

masina ploaie pexels-hikaique-125510 foto Pexels, ilustrativ

Vortexul polar face mari probleme în Europa - și nu numai. Simțim răcirea accentuată, iar veștile pentru Paști nu sunt bune.

”La începutul lunii martie, vortexul stratosferic a intrat într-un proces de dezorganizare. S-a divizat atunci, la începutul lunii martie, în două nuclee principale, unul care a coborât spre continentul nord-american, altul spre Eurasia. Pentru noi, de interes au fost mici ”evadări” dinspre vortexul polar, ale aerului rece. Ciclonul Deborah s-a dezvoltat în condițiile în care un aer foarte rece era în straturile mai înalte, iar exact aer foarte rece a venit dinspre zona arctică, a reușit să ajungă până spre bazinul Mării Mediterane și a favorizat dezvoltarea ciclonică în straturile mai joase și apoi pe întreaga coloană troposferică. Este un meganism care asigură formarea unor cicloni foarte activi. Noi am fost, din fericire, în marginea nordică a evoluției acestui ciclon care a afectat cu precădere sudul Italiei, cu cantități foarte mari de precipitații. Nu este exclus să mai avem astfel de mici evadări în prima parte a lunii aprilie. Există acum semnalul unei răciri a vremii sperăm că-n săptămâna după Paști” a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Riscul de ploi este însă încă din Joia Mare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vortex
vremea pasti
anm
prognoza meteo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
