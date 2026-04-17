€ 5.0987
|
$ 4.3229
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic
Data actualizării: 13:45 17 Apr 2026 | Data publicării: 13:08 17 Apr 2026

ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic
Autor: Crişan Andreescu

Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00   Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântuluiZone afectate: conform textului        ...

Potrivit ANM, în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.

Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă          (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

 COD GALBEN


De asemenea, în intervalul  de valabilitate: 17 aprilie, ora 12,00 – 17 aprilie, ora 21,00, în județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.

ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic
 

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h.

ANM: Informare meteorologică de ploi torențiale, grindină și vânt puternic

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close