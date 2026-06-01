DCNews Politica Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Data publicării: 01 Iun 2026

EXCLUSIV Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Autor: Ion Voicu

luca niculescu Luca Niculescu, la Palatul Cotroceni
Negocierile pentru formarea unui guvern condus de un independent au avansat, în week-end și se speră că vor fi finalizate în cursul zilei de luni, astfel ca marți președintele Nicușor Dan să-l desemneze pe Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Eugen Tomac ar fi susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari independenți și anumite grupări din PNL și USR, susțin surse DCNews care au participat la negocieri.

Potrivit acestora, s-a convenit ca

  • miniștrii din Guvernul Tomac să fie tehnocrați
  • secretarii de stat să fie desemnați de partidele care vor susține Guvernul.

Cele două nume din Guvernul Tomac asupra cărora s-a convenit

Dintre miniștri, singurul nume asupra căruia s-a convenit, la discuțiile informale purtate în week-end, a fost Mihnea Motoc, care ar prelua portofoliul Apărării în Guvernul Tomac. 

Mihnea Motoc/ Agerpres

Ambasadorul Mihnea Motoc a condus delegația României la negocierile pentru aderarea la NATO (2003), a reprezentat România în Consilul de Securitate al ONU și a deținut funcția de ministru al Apărării în guvernul Cioloș. 

Luca Niculescu (foto deschidere știre), fost ambasador la Paris, tehnocrat, cel care conduce, ca secretar de stat, negocierile pentru aderarea României la OECD, este numele care ar urma să ocupe Ministerul de Externe al României, arată informațiile de ultimă oră ale DCNews. 

Citește și: Mutarea surpriză de la vârful statului. Ce spune Chirieac despre ”Tomac premier” și guvernul tehnocrat

