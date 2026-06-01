Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe

Eugen Tomac ar fi susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari independenți și anumite grupări din PNL și USR, susțin surse DCNews care au participat la negocieri.

Potrivit acestora, s-a convenit ca

miniștrii din Guvernul Tomac să fie tehnocrați

secretarii de stat să fie desemnați de partidele care vor susține Guvernul.

Cele două nume din Guvernul Tomac asupra cărora s-a convenit

Dintre miniștri, singurul nume asupra căruia s-a convenit, la discuțiile informale purtate în week-end, a fost Mihnea Motoc, care ar prelua portofoliul Apărării în Guvernul Tomac.

Ambasadorul Mihnea Motoc a condus delegația României la negocierile pentru aderarea la NATO (2003), a reprezentat România în Consilul de Securitate al ONU și a deținut funcția de ministru al Apărării în guvernul Cioloș.

Luca Niculescu (foto deschidere știre), fost ambasador la Paris, tehnocrat, cel care conduce, ca secretar de stat, negocierile pentru aderarea României la OECD, este numele care ar urma să ocupe Ministerul de Externe al României, arată informațiile de ultimă oră ale DCNews.

