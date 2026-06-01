1 iunie: Ce mesaje transmit politicienii români de Ziua Copilului

Lideri ai partidelor, miniștri și parlamentari au transmis mesaje pentru copii, evocând bucuria copilăriei și importanța de a le oferi celor mici șansa la un viitor mai bun.

Ilie Bolojan

”Astăzi, de 1 Iunie, celebrăm copilăria, bucuria sinceră și speranța pe care fiecare copil o aduce în viețile noastre.

Copiii României merită să crească într-o societate care le oferă siguranță, educație, grijă și șansa de a-și urma visele.

Avem datoria să construim pentru ei o țară în care să aibă încredere și în care să își dorească să rămână, să învețe și să reușească.

La mulți ani tuturor copiilor!”.

Sorin Grindeanu

”La mulți ani, dragi copii! Vă doresc din toată inima să creșteți ghidați mereu de curiozitate, de creativitate și de acea minunată bucurie de a descoperi lucruri noi în fiecare zi.

Pentru noi, părinții, sunteți cea mai mare comoară. Și speranța noastră! Voi sunteți cei care veți aduce un suflu proaspăt și perspective noi pentru viitorul României.

Un viitor în care puteți să vă păstrați inocența. Și în care să reușiți să îmbinați echilibrat timpul petrecut cu familia, prietenii și în natură, cât mai departe de ecrane”.

Kelemen Hunor

”Multe lucruri se termină la un moment dat în viață – chiar și copilăria. Dar a fi părinte nu are o dată de expirare.

Oricât de înalți cresc copiii noștri, ei vor rămâne mereu în sufletele noastre cei de care ne îngrijorăm întâi, ne rugăm întâi, și a căror fericire am face orice astăzi.

Asa cum eu voi ramane mereu copilul parintilor mei si stiu ca dragostea lor nu se va stinge niciodata.

Azi îmi sărbătoresc copiii. Si in fiecare zi incerc sa traiesc asa cum simt ei: exista un loc sigur in lume unde sunt iubiti neconditionat.

Să le fim recunoscători nu doar astăzi, ci în fiecare zi a anului. La mulți ani de ziua copilului! Dumnezeu să-i binecuvânteze mult timp!”

Radu Miruță

”De 1 Iunie, haideți să facem gesturi frumoase pentru copii, fiecare după puterile sale. Să le spunem „La mulți ani!”, să le oferim timp, atenție și bucurie. Dar, în același timp, să ne punem și noi, adulții, o întrebare care ar trebui să ne însoțească în fiecare zi: Ce țară le lăsăm moștenire copiilor noștri?

Este o întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă prin ceea ce face, pe bucata sa de responsabilitate, în familie, la serviciu, în comunitate sau în funcțiile pe care le ocupă.

Eu știu un lucru cu certitudine: nu vreau ca cei doi copii ai mei să devină adulți într-o țară dezbinată, într-o țară în care ura și strigătele încearcă să țină loc de argumente. Nu vreau să le las moștenire o țară în care tatăl lor ar fi putut să facă mai mult și nu a făcut, din teamă de critici, de atacuri sau pentru că a ales drumul comod.

Știu că România de astăzi este încă departe de țara pe care ne-o dorim pentru copiii noștri. Dar știu la fel de bine că această țară nu va deveni niciodată mai bună dacă este construită pe minciună, pe frică sau pe ură.

O țară mai bună se construiește prin curaj, prin respect, prin muncă și prin oameni care aleg să facă ceea ce este corect, chiar și atunci când nu este ușor. Și, credeți-mă, am tot descoperit astfel de oameni in ultimele luni.

De 1 Iunie, NU vă propun să redescoperiți copilul din dumneavoastră. Vă propun ceva poate mai important: să faceți în așa fel încât adultul care sunteți astăzi să lase în urmă o Românie mai bună pentru copiii care vin după noi. Pentru că ei vor moșteni nu doar ceea ce spunem, ci mai ales ceea ce facem”.