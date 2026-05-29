Nou incident în Caraiman. Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt
Data publicării: 29 Mai 2026

Nou incident în Caraiman. Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt
Autor: Andrei Itu

alerta de vant puternic Imagine cu rol ilustrativ. FOTO: Freepik
Un turist olandez a căzut, vineri, în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului. Este al doilea incident înregistrat în zonă în decurs de câteva zile.

Rafalele puternice au blocat intervenția aeriană a salvamontiștilor în Prahova

Conform datelor postate pe o rețea socială de Salvamont Prahova, a fost cerut sprijin aerian pentru această intervenţie, însă din cauza rafalelor de vânt salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

În aceste condiţii, intervenţia de recuperare a turistului continuă terestru.

"Salvatorii montani au ajuns la victimă şi au evaluat-o din punct de vedere medical. Aceasta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie şi peroneu. În acest moment, se desfăşoară operaţiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie", notează sursa citată.

Doi turişti din Bucureşti recuperaţi, duminică, de salvatorii montani

Doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, duminică, de salvatorii montani după ce au căzut aproape 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Salvamontiştii amintesc că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că persistă zăpada pe anumite porţiuni. 

