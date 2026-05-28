€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Europa ar trebui să participe la negocierile Rusia-Ucraina, însă nu în rol de mediator. Ce propune Norvegia
Data publicării: 28 Mai 2026

Europa ar trebui să participe la negocierile Rusia-Ucraina, însă nu în rol de mediator. Ce propune Norvegia
Autor: Tiberiu Vasile

Europa în 2026 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Europa ar trebui să participe la negocierile pentru încheierea războiului Rusia-Ucraina, însă fără a avea rol de mediator, susține ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide.

Discuțiile despre viitorul negocierilor dintre Rusia-Ucraina revin în centrul atenției la Bruxelles, după ce ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a transmis că Europa trebuie să fie prezentă la masa tratativelor. Nu însă în postura de mediator.

Tema a fost discutată în contextul reuniunii miniștrilor de Externe ai UE din Cipru, unde liderii europeni analizează inclusiv posibilitatea desemnării unui reprezentant special pentru războiul din Ucraina.

Potrivit oficialului norvegian, Uniunea Europeană nu poate lipsi din negocieri atât timp cât multe dintre deciziile importante țin direct de interesele europene. Printre acestea se află sancțiunile împotriva Rusiei sau eventuala aderare a Ucrainei la UE.

„Cred că este corect ca Europa să aibă o voce la masa negocierilor, chiar și într-un sens metaforic”, a declarat Eide după o întâlnire cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „În opinia mea, Europa are propriile interese reale, care în anumite privințe coincid cu cele ale Ucrainei, dar care le și depășesc.”

Divergențe chiar în interiorul UE

Poziția Norvegiei nu este însă împărtășită de toți liderii europeni. Kaja Kallas a avertizat că deschiderea unor negocieri directe cu Moscova poate deveni „o capcană” pentru Uniunea Europeană.

„Consider că este o capcană în care Rusia vrea să intrăm… iar ei deja aleg cine le este convenabil”, a spus aceasta, comentând inclusiv ideea lansată de Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată avea un rol în discuții.

Eide a insistat că există o diferență clară între reprezentarea intereselor europene și medierea efectivă a conflictului.

„Cred că există o anumită confuzie… Medierea înseamnă ca cineva, ideal neutru față de conflict, să încerce să găsească un teren comun”, a explicat el. „Europenii și, în opinia mea, și americanii ar trebui să fie clar de partea Ucrainei.”

Diplomatul norvegian a mai subliniat că unele dintre punctele discutate în rundele anterioare de negocieri conduse de SUA nu pot fi decise decât de statele europene. În opinia sa, tocmai acesta este motivul pentru care UE trebuie să fie prezentă în eventualele tratative dintre Rusia-Ucraina.

Cine ar putea reprezenta UE în discuțiile cu Rusia

Subiectul unui posibil emisar european a devenit mai intens discutat după ce Statele Unite și-au redus implicarea directă în eforturile diplomatice legate de război. În paralel, apropiații lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt concentrați pe negocierile privind Iranul.

Atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski s-au declarat deschiși ideii ca un reprezentant european să participe la negocieri. Totuși, fiecare tabără vede diferit profilul persoanei potrivite.

După ce liderul de la Kremlin a avansat numele lui Gerhard Schröder, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a ironizat propunerea. Acesta a spus pentru POLITICO că și actorul francez Gérard Depardieu sau Steven Seagal ar fi la fel de „calificați” pentru o astfel de funcție.

Statele UE nu au aceeași poziție privind negocierile 

La reuniunea din Cipru au apărut diferențe clare între statele membre. Țările baltice s-au arătat rezervate față de ideea unor negocieri directe cu Moscova, în timp ce Belgia a transmis un mesaj mult mai deschis.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, consideră că Europa trebuie să profite de retragerea parțială a SUA din procesul diplomatic.

„Trebuie să profităm de decizia SUA de a-și reduce implicarea în procesul de negociere dintre Ucraina și Rusia.”

Oficialul belgian a mai spus că statele UE trebuie să stabilească împreună atât cine ar putea reprezenta blocul comunitar, cât și obiectivele concrete ale unei eventuale negocieri.

„Cred că trebuie să luăm o decizie comună, nu doar privind desemnarea unei persoane, ci și în privința conținutului pe care dorim să îl punem pe masa negocierilor”, a afirmat acesta, cerând o „discuție deschisă pe această temă”.

În schimb, Franța și Germania preferă o abordare mai prudentă. Potrivit unor oficiali europeni, cele două capitale susțin ideea unei prezențe europene în negocieri, dar consideră că momentul nu este încă potrivit.

Motive suficiente pentru implicarea europeană

Pentru Espen Barth Eide, actualul context oferă totuși motive suficiente pentru implicarea europeană. Oficialul invocă lipsa de interes a Washingtonului pentru negocieri, atacurile ucrainene reușite asupra unor ținte din Rusia și dificultățile întâmpinate de Moscova în ofensiva pregătită pentru vară.

Chiar și așa, ministrul norvegian insistă că Europa nu trebuie să încerce să joace rolul unui arbitru între cele două părți.

„Este ca într-un tribunal: există atât avocatul, cât și judecătorul - ambele roluri sunt importante, dar nu sunt același lucru”, a spus el.

În opinia sa, dacă va exista vreodată un mediator propriu-zis între Rusia-Ucraina, acesta ar trebui să fie o țară neutră, probabil din afara Europei, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Șefa diplomației UE vrea ca negocierile cu Rusia să includă retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa
ucraina
rusia
razboi
sua
donald trump
volodimir zelenski
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta
Publicat acum 9 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 59 minute
Germania și Spania se opun eliminării Huawei din rețeaua de telecomunicații a Uniunii Europene
Publicat acum 1 ora si 8 minute
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump (Axios)
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la Interviurile DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 11 ore si 34 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close