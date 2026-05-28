Europa ar trebui să participe la negocierile Rusia-Ucraina, însă nu în rol de mediator. Ce propune Norvegia

Discuțiile despre viitorul negocierilor dintre Rusia-Ucraina revin în centrul atenției la Bruxelles, după ce ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a transmis că Europa trebuie să fie prezentă la masa tratativelor. Nu însă în postura de mediator.

Tema a fost discutată în contextul reuniunii miniștrilor de Externe ai UE din Cipru, unde liderii europeni analizează inclusiv posibilitatea desemnării unui reprezentant special pentru războiul din Ucraina.

Potrivit oficialului norvegian, Uniunea Europeană nu poate lipsi din negocieri atât timp cât multe dintre deciziile importante țin direct de interesele europene. Printre acestea se află sancțiunile împotriva Rusiei sau eventuala aderare a Ucrainei la UE.

„Cred că este corect ca Europa să aibă o voce la masa negocierilor, chiar și într-un sens metaforic”, a declarat Eide după o întâlnire cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „În opinia mea, Europa are propriile interese reale, care în anumite privințe coincid cu cele ale Ucrainei, dar care le și depășesc.”

Divergențe chiar în interiorul UE

Poziția Norvegiei nu este însă împărtășită de toți liderii europeni. Kaja Kallas a avertizat că deschiderea unor negocieri directe cu Moscova poate deveni „o capcană” pentru Uniunea Europeană.

„Consider că este o capcană în care Rusia vrea să intrăm… iar ei deja aleg cine le este convenabil”, a spus aceasta, comentând inclusiv ideea lansată de Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să poată avea un rol în discuții.

Eide a insistat că există o diferență clară între reprezentarea intereselor europene și medierea efectivă a conflictului.

„Cred că există o anumită confuzie… Medierea înseamnă ca cineva, ideal neutru față de conflict, să încerce să găsească un teren comun”, a explicat el. „Europenii și, în opinia mea, și americanii ar trebui să fie clar de partea Ucrainei.”

Diplomatul norvegian a mai subliniat că unele dintre punctele discutate în rundele anterioare de negocieri conduse de SUA nu pot fi decise decât de statele europene. În opinia sa, tocmai acesta este motivul pentru care UE trebuie să fie prezentă în eventualele tratative dintre Rusia-Ucraina.

Cine ar putea reprezenta UE în discuțiile cu Rusia

Subiectul unui posibil emisar european a devenit mai intens discutat după ce Statele Unite și-au redus implicarea directă în eforturile diplomatice legate de război. În paralel, apropiații lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt concentrați pe negocierile privind Iranul.

Atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski s-au declarat deschiși ideii ca un reprezentant european să participe la negocieri. Totuși, fiecare tabără vede diferit profilul persoanei potrivite.

După ce liderul de la Kremlin a avansat numele lui Gerhard Schröder, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a ironizat propunerea. Acesta a spus pentru POLITICO că și actorul francez Gérard Depardieu sau Steven Seagal ar fi la fel de „calificați” pentru o astfel de funcție.

Statele UE nu au aceeași poziție privind negocierile

La reuniunea din Cipru au apărut diferențe clare între statele membre. Țările baltice s-au arătat rezervate față de ideea unor negocieri directe cu Moscova, în timp ce Belgia a transmis un mesaj mult mai deschis.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, consideră că Europa trebuie să profite de retragerea parțială a SUA din procesul diplomatic.

„Trebuie să profităm de decizia SUA de a-și reduce implicarea în procesul de negociere dintre Ucraina și Rusia.”

Oficialul belgian a mai spus că statele UE trebuie să stabilească împreună atât cine ar putea reprezenta blocul comunitar, cât și obiectivele concrete ale unei eventuale negocieri.

„Cred că trebuie să luăm o decizie comună, nu doar privind desemnarea unei persoane, ci și în privința conținutului pe care dorim să îl punem pe masa negocierilor”, a afirmat acesta, cerând o „discuție deschisă pe această temă”.

În schimb, Franța și Germania preferă o abordare mai prudentă. Potrivit unor oficiali europeni, cele două capitale susțin ideea unei prezențe europene în negocieri, dar consideră că momentul nu este încă potrivit.

Motive suficiente pentru implicarea europeană

Pentru Espen Barth Eide, actualul context oferă totuși motive suficiente pentru implicarea europeană. Oficialul invocă lipsa de interes a Washingtonului pentru negocieri, atacurile ucrainene reușite asupra unor ținte din Rusia și dificultățile întâmpinate de Moscova în ofensiva pregătită pentru vară.

Chiar și așa, ministrul norvegian insistă că Europa nu trebuie să încerce să joace rolul unui arbitru între cele două părți.

„Este ca într-un tribunal: există atât avocatul, cât și judecătorul - ambele roluri sunt importante, dar nu sunt același lucru”, a spus el.

În opinia sa, dacă va exista vreodată un mediator propriu-zis între Rusia-Ucraina, acesta ar trebui să fie o țară neutră, probabil din afara Europei, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Șefa diplomației UE vrea ca negocierile cu Rusia să includă retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia

