Subcategorii în Sport

DCNews Sport FOTO - Surpriză de proporții în turul 2 de la Roland Garros. Lui Jannik Sinner i s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (locul 54 ATP)
Data publicării: 28 Mai 2026

FOTO - Surpriză de proporții în turul 2 de la Roland Garros. Lui Jannik Sinner i s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (locul 54 ATP)
Autor: Andrei Itu

sinner_83937500 Jannik Sinner
Jannik Sinner, liderul mondial, a fost eliminat de la Roland Garros 2026, în turul doi. Italianul a avut parte de probleme uriașe în partida cu Juan Manuel Cerundolo.

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, a avut parte de probleme uriașe în meciul cu Juan Manuel Cerundolo, pierdut în cinci seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, în cadrul turului 2 de la Roland Garros 2026.

Liderul ATP se îndrepta către o victorie, dar totul s-a schimbat în al treilea set.  Jannik Sinner a câștigat clar primele două seturi ale meciului cu Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2. În cel de-al treilea set, Sinner conducea cu 5-1, dar a acuzat probleme medicale din cauza temperaturilor ridicate de la Paris.

Jannik Sinner, eliminat în turul doi de la Roland Garros 2026


Jannik Sinner s-a prăbușit în setul al treilea. El era vizibil slăbit, iar la scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, italianul a solicitat intervenția medicului. De asemenea, a avut un dialog pe teren cu arbitrul de scaun.

„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro. Apoi, arbitrul i-a explicat care sunt procedurile: „Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba”.

Liderul ATP a părăsit terenul  de la Roland Garros pentru a fi consultat de medic pentru câteva minute, dar fără primească vreo sancțiune, având în vedere problemele medicale acuzate.

Apoi, de la scorul de 5-4 pe propriul serviciu, în al treilea set, atunci când a fost consultat de medic, Jannik Sinner a cedat pas cu pas și a fost învins. În setul decisiv, Jannik Sinner a hotărât să rămână pe teren, chiar dacă era vizibil că nu mai poate. 

Rezultate consemnate joi în turul al doilea al probei masculine de simplu la Roland Garros 2026


Juan Manuel Cerundolo (Argentina) - Jannik Sinner (Italia/N.1) 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
Jaime Faria (Portugalia) - Jan-Lennard Struff (Germania) 7-5, 7-6 (7/1), 6-2
Alejandro Tabilo (Chile) - Valentin Vacherot (Monaco/N.16) (forfait Vacherot)
Flavio Cobolli (Italia/N.10) - Wu Yibing (China) 6-4, 6-4, 6-4
Learner Tien (SUA/N.18) - Facundo Diaz (Argentina) 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (7/4), 6-3
Zachary Svajda (SUA) - Adam Walton (Australia) 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-2.

