FOTO - Surpriză de proporții în turul 2 de la Roland Garros. Lui Jannik Sinner i s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (locul 54 ATP)

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, a avut parte de probleme uriașe în meciul cu Juan Manuel Cerundolo, pierdut în cinci seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, în cadrul turului 2 de la Roland Garros 2026.
Liderul ATP se îndrepta către o victorie, dar totul s-a schimbat în al treilea set. Jannik Sinner a câștigat clar primele două seturi ale meciului cu Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2. În cel de-al treilea set, Sinner conducea cu 5-1, dar a acuzat probleme medicale din cauza temperaturilor ridicate de la Paris.
Jannik Sinner s-a prăbușit în setul al treilea. El era vizibil slăbit, iar la scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, italianul a solicitat intervenția medicului. De asemenea, a avut un dialog pe teren cu arbitrul de scaun.
„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro. Apoi, arbitrul i-a explicat care sunt procedurile: „Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba”.
Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026
He was up 5-1.
The score is now 5-4, 0-40 with Jannik serving for the match…
Jannik: “If I give time away, how does it work now? I can’t do it. I cannot wait.”
Umpire: "if you…
Liderul ATP a părăsit terenul de la Roland Garros pentru a fi consultat de medic pentru câteva minute, dar fără primească vreo sancțiune, având în vedere problemele medicale acuzate.
Apoi, de la scorul de 5-4 pe propriul serviciu, în al treilea set, atunci când a fost consultat de medic, Jannik Sinner a cedat pas cu pas și a fost învins. În setul decisiv, Jannik Sinner a hotărât să rămână pe teren, chiar dacă era vizibil că nu mai poate.
Juan Manuel Cerundolo (Argentina) - Jannik Sinner (Italia/N.1) 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
Jaime Faria (Portugalia) - Jan-Lennard Struff (Germania) 7-5, 7-6 (7/1), 6-2
Alejandro Tabilo (Chile) - Valentin Vacherot (Monaco/N.16) (forfait Vacherot)
Flavio Cobolli (Italia/N.10) - Wu Yibing (China) 6-4, 6-4, 6-4
Learner Tien (SUA/N.18) - Facundo Diaz (Argentina) 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (7/4), 6-3
Zachary Svajda (SUA) - Adam Walton (Australia) 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-2.
de Anca Murgoci