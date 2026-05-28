FOTO - Surpriză de proporții în turul 2 de la Roland Garros. Lui Jannik Sinner i s-a făcut rău de la căldură şi a fost învins de Juan Manuel Cerundolo (locul 54 ATP)

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial, a avut parte de probleme uriașe în meciul cu Juan Manuel Cerundolo, pierdut în cinci seturi, scor 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, în cadrul turului 2 de la Roland Garros 2026.

Liderul ATP se îndrepta către o victorie, dar totul s-a schimbat în al treilea set. Jannik Sinner a câștigat clar primele două seturi ale meciului cu Juan Manuel Cerundolo, scor 6-3, 6-2. În cel de-al treilea set, Sinner conducea cu 5-1, dar a acuzat probleme medicale din cauza temperaturilor ridicate de la Paris.

Jannik Sinner s-a prăbușit în setul al treilea. El era vizibil slăbit, iar la scorul de 5-4, 0-40, pe propriul serviciu, italianul a solicitat intervenția medicului. De asemenea, a avut un dialog pe teren cu arbitrul de scaun.

„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Jannik Sinner, conform eurosport.ro. Apoi, arbitrul i-a explicat care sunt procedurile: „Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba”.

Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.



He was up 5-1.



The score is now 5-4, 0-40 with Jannik serving for the match…



Jannik: “If I give time away, how does it work now? I can’t do it. I cannot wait.”



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Liderul ATP a părăsit terenul de la Roland Garros pentru a fi consultat de medic pentru câteva minute, dar fără primească vreo sancțiune, având în vedere problemele medicale acuzate.

Apoi, de la scorul de 5-4 pe propriul serviciu, în al treilea set, atunci când a fost consultat de medic, Jannik Sinner a cedat pas cu pas și a fost învins. În setul decisiv, Jannik Sinner a hotărât să rămână pe teren, chiar dacă era vizibil că nu mai poate.

Rezultate consemnate joi în turul al doilea al probei masculine de simplu la Roland Garros 2026



Juan Manuel Cerundolo (Argentina) - Jannik Sinner (Italia/N.1) 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1

Jaime Faria (Portugalia) - Jan-Lennard Struff (Germania) 7-5, 7-6 (7/1), 6-2

Alejandro Tabilo (Chile) - Valentin Vacherot (Monaco/N.16) (forfait Vacherot)

Flavio Cobolli (Italia/N.10) - Wu Yibing (China) 6-4, 6-4, 6-4

Learner Tien (SUA/N.18) - Facundo Diaz (Argentina) 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (7/4), 6-3

Zachary Svajda (SUA) - Adam Walton (Australia) 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-2.