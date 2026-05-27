€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Sport Cine e adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026 după ce a trecut clar de Eva Lys
Data publicării: 27 Mai 2026

Cine e adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026 după ce a trecut clar de Eva Lys
Autor: Andrei Itu

sorana cîrstea wta tenis roma Tenismena română Sorana Cîrstea. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sorana Cîrstea a jucat, miercuri seară, în turul 2 de la Roland Garros 2026, contra Evei Lys. Ulterior, și-a aflat adversara din runda următoare.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat fără probleme în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, miercuri seara, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys cu 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a câştigat în doar 63 de minute. Sorana Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Eva Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforţate, 19-10.

Sorana Cîrstea - Eva Lys, 2-1, în meciurile directe

Românca are acum avantaj în partidele directe, 2-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Cine este adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 187.000 de euro şi 130 de puncte WTA. Următoarea adversară este argentinianca Solana Sierra, care a învins-o pe Paolini.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorana cirstea
roland garros
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Putin ar putea ataca flancul estic al NATO în următoarele 12 luni. Care sunt țările vizate - WSJ
Publicat acum 27 minute
Boala arterială periferică, cine e la risc: Acești oameni trebuie să-și impună mersul pe jos
Publicat acum 30 minute
Doliu în lumea gimnasticii: Un fost medaliat la Europene, mort într-un accident rutier
Publicat acum 35 minute
”Este un asalt al ONG-urilor pe toate aceste investiții din PNRR”. Bogdan Badea, Hidroelectrica: Asta este România, astăzi
Publicat acum 37 minute
Cine e adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026 după ce a trecut clar de Eva Lys
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 6 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 13 ore si 1 minut
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Alertă de urgență extremă. Cod Portocaliu de vijelie. La rafală, viteza vântului va ajunge la 80 km/h/ Noi județe afectate, ultimă oră de la ANM!
Publicat acum 11 ore si 3 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 12 ore si 53 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close