Cine e adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026 după ce a trecut clar de Eva Lys

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat fără probleme în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, miercuri seara, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys cu 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a câştigat în doar 63 de minute. Sorana Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Eva Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforţate, 19-10.

Sorana Cîrstea - Eva Lys, 2-1, în meciurile directe

Românca are acum avantaj în partidele directe, 2-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Cine este adversara Soranei Cîrstea în turul 3 de la Roland Garros 2026

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 187.000 de euro şi 130 de puncte WTA. Următoarea adversară este argentinianca Solana Sierra, care a învins-o pe Paolini.